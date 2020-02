Para a final do “Top 10”, o painel de provadores da “Revista de Vinhos” pré-selecionou um total de 46 vinhos, que obtiveram das melhores pontuações na publicação ao longo de 2019: brancos, rosés, tintos e fortificados (Portos, Madeiras e Moscatéis).

Agora, a 21 de fevereiro e no âmbito do evento Essência do Vinho – Porto, foram reveladas publicamente as preferências do júri. O vinho branco que alcançou a pontuação mais elevada foi o Regueiro Jurássico I, um blend de várias colheitas de Alvarinho, elaborado por Paulo Cerdeira Rodrigues na Quinta do Regueiro, em Melgaço (Região dos Vinhos Verdes).

Pela primeira vez, a prova pré-selecionou vinhos rosés para a grande final e o vencedor foi o Quanta Terra Phenomena Pinot Noir 2018, um Regional Duriense elaborado pelos enólogos e produtores Celso Pereira e Jorge Alves.

O vinho tinto que obteve melhor pontuação foi o Grande Rocim Reserva 2015, tinto alentejano produzido por Catarina Vieira e Pedro Ribeiro no Rocim, em Cuba – Vidigueira. O vinho fortificado eleito como o melhor entre pares foi o Barbeito Malvasia 50 Anos O Japonês, Vinho Madeira elaborado por Ricardo Diogo Freitas, da Barbeito Vinhos.