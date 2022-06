Mercado de vinhos vocacionado para pequenos produtores portugueses, o Vinhos a Descobrir apresenta, no Centro Cultural de Belém, referências de várias regiões vitivinícolas do nosso país.

Momento para os visitantes conhecerem os produtores e as suas histórias, num local amplo e ambiente descontraído, com música para relaxar. Esta edição contará com mais de 520 referências, aguardando-se cerca de 65 produtores, de todas as regiões, de Trás-os-Montes, Vinhos Verdes, Vinhos do Douro e Vinho do Porto, vinhos do Dão, vinhos da Beira Interior, da Bairrada, vinhos do Tejo, vinhos de Lisboa, aos vinhos da Península de Setúbal.

Os visitantes contarão com uma área reservada para guardar os vinhos adquiridos para poder desfrutar em pleno do evento.

A entrada orça os 10 euros, com direito a copo para degustação e provas mais uma senha para descontar 1 euro em compras de vinhos (superiores a 10 euros/garrafa, não acumulável).