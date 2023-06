Comecemos pelos protagonistas do nome deste evento, destacando os grandes vencedores do Concurso Vinhos do Tejo. Com pontuações de Excelência, o Detalhe Reserva branco 2021 – uma estreia lançada este ano pela Adega do Cartaxo – e o Quinta de Santo André Reserva tinto 2019 – um clássico do produtor de Coruche M. Veiga Teixeira – foram os melhores vinhos desta competição.

Privilegiando o trabalho de união e promoção conjunto da região, feito em torno da casta rainha do Tejo, a Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVR Tejo) decidiu, a partir deste ano, eleger os melhores vinhos de Fernão Pires, sob duas “chancelas”: o Melhor Fernão Pires do Concurso e o Melhor Campo do Tejo Fernão Pires – nova marca da região, lançada este ano e que vai ser oficialmente apresentada a 20 de junho, Dia da Fernão Pires, em Almeirim.

Os brancos eleitos são, tal como o Detalhe, duas estreias – a mostrar que a região está com um dinamismo –, sendo ambas produzidos em Alpiarça pela Quinta da Lagoalva: Quinta da Lagoalva Grande Reserva Fernão Pires 2021 (também vencedor de medalha de Ouro) e Campo do Tejo Fernão Pires by Quinta da Lagoalva 2022, respetivamente. Este produtor destacou-se ainda com o Melhor Branco da Colheita 2022, atribuído ao Lagoalva Reserva Arinto & Chardonnay (também vencedor de medalha de Grande Ouro) sendo que o Melhor Rosé desta colheita o Quinta do Casal Monteiro (também vencedor de medalha de Ouro) do produtor com o mesmo nome.

Ainda no que toca à XIII edição deste Concurso, dizer que estiveram 220 vinhos à prova de 39 jurados – sendo estes os maiores números de sempre – e foram atribuídas as duas medalhas de Excelência já mencionadas, 9 de Grande Ouro, 36 de Ouro e 24 de Prata.

Porque o vinho sem pessoas e empresas não existe, durante a Gala subiram ao palco os vencedores dos Prémios Vinhos do Tejo, galardoando David Ferreira, da Companhia das Lezírias, como Enólogo do Ano. O Prémio Carreira foi atribuído não a uma, mas a duas grandes personas: Teresa Schönborn, da Casa Cadaval, e José Lobo de Vasconcelos, do Casal Branco. A Adega do Cartaxo foi eleita como Empresa Excelência e a Fiuza Wines como Empresa Dinamismo.

Promovido pela Rota dos Vinhos do Tejo, com o objetivo de premiar o dinamismo no que toca ao território – à margem do vinho e da gastronomia, com prémios próprios – existe, mais recentemente, a “competição” Tejo Anima. Na edição deste ano, houve nomeados em três categorias, tendo sido distinguidos: a Casa Brava, em Santarém, como Alojamento; o SóRio, em Valada, Cartaxo, na vertente de Animação Turística; e a Festa dos Tabuleiros, em Tomar, como grandioso e conceituado evento promotor das Tradições da região.

Foi ainda momento de premiar os que mais se destacaram no 2.º Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo, que este ano recebeu 32 participações. Os três primeiros prémios foram atribuídos, por esta ordem, ao jornalista e instagrammer Kitato, a Luís Miguel Machado e a Carlos Venceslau, curiosamente oriundos de Esposende, Leiria e Batalha, indicador interessante do ponto de vista do território e dos Vinhos do Tejo como atração turística.

A Gala Vinhos do Tejo é um evento organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, em parceria com a Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, a quem cabe a produção do mesmo, sendo que contou, nesta edição, com o patrocínio e apoio de entidades como o CA Seguros, a Verallia, a Amorim Cork, a Agroeno, a Borrego - Leonor & Irmão, a OPAL, a Travel Care, a Gifts4Wine, a Martin Vialatte, a AZ3 Oeno, a Cork Supply e a SAI Oenological Sensitivity.