O ano 2023 é aquele em que O Talho de Kiko Martins, em Lisboa, completa uma década. Como forma de comemorar, o restaurante recebe chefs de todo o mundo para uma série de Crossover Dinners. O brasileiro Rodrigo Oliveira é o chef que se segue.

Depois de uma primeira edição, na qual Kiko Martins partilhou a sua cozinha com o britânico Andy Beynon, do restaurante Beyond, é agora a vez de Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, em São Paulo, cruzar sabores e técnicas n’O Talho, em Lisboa, no dia 16 de junho.

Como já aconteceu na primeira edição, este segundo Crossover Dinner será um momento exclusivo para 40 pessoas, sendo este um vento com lugar marcado. O jantar tem um custo de 210€ por pessoa, onde a cozinha sertaneja será também protagonista.

O Crossover Dinner promete revisitar ingredientes típicos do sertão brasileiro como carne-do-sol, carne-seca ou torresmo, em harmonia com as carnes vendidas e servidas n’O Talho.

Rodrigo Oliveira é atualmente responsável pelo restaurante criado pelo pai, José de Almeida, em 1973, na cidade de São Paulo. Mocotó serve comida “feita com os olhos no mundo e os pés firmes no sertão”, afirma.

Em comunicado, Kiko Martins afirma que não imagina “a vida sem viagens, sem novos sabores, ingredientes e pessoas”. O chef assume que “viajar é um dos grandes estímulos criativos do meu trabalho, onde encontro novos cheiros, texturas, cores e sabores. Gosto do cruzamento de culturas e da fusão de cozinhas. E houve um momento em que pensei: ‘E se em vez de ser eu a viajar, pudesse partilhar essa aventura à mesa?’”.

De acordo com o chef, estes Crossover Dinners nascem da vontade de dar a conhecer o trabalho de pessoas que Kiko Martins admira.

As reservas devem ser feitas através dos contactos +351 213 154 105 ou otalho@comeromundo.pt.