Aberto desde 2023, o Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira aposta numa nova carta onde os sabores da terra tomam o palco, ao lado do novo conceito de cozinha de fogo. Nela estão presentes sabores locais que se complementam com a tradição dos métodos de confeção daquele território.

Na carta de primavera/verão, o chef Vítor de Oliveira aposta nos legumes e frutas da quinta, mas também em carnes autóctones e nos peixes de mar confecionados à base de fogo. Aliás, a nova Cozinha de Fogo – recentemente instalada no terraço do restaurante –, será o ponto de encontro para saberes e sabores da terra.

Nos pratos de peixe, o chef apresenta uma seleção da costa portuguesa, como o Carapau, o Robalo do mar e o Bacalhau salgado seco, entre outros ingredientes. Junta-se-lhes alimentos que fazem parte da memória gastronómica duriense: os quase extintos Cuscos de Vinhais a harmonizar com o vinho São Luiz Reserva Branco, os Milhos do Douro com chouriço que ganham destaque ao lado do São Luiz Reserva Tinto e o Javali no pote de ferro, acompanhado pelo tinto São Luiz Vinhas Velhas.

No que concerne às carnes, consolida-se nesta carta a oferta da vitela Arouquesa e das carnes de Porco Bísaro e Duroc. Mantêm-se as tábuas de enchidos ibéricos e da região, os queijos do Douro e de Trás-os-Montes, assim como os frutos secos e as ervas aromáticas produzidas na própria Quinta de São Luiz. A acompanhar estas iguarias o chef sugere alguns dos vinhos da gama São Luiz Winemaker’s Collection e ainda alguns Vinhos do Porto Kopke.

Para os palatos mais doceiros e, para terminar esta experiência enogastronómica, o chef sugere um quarteto de sobremesas acompanhadas com Vinho do Porto Kopke – uma Torta de laranja São Luiz, uma Delícia de framboesa e limão, um Toucinho do Céu e um Leite creme com infusão de folha de laranjeira.

Quinta de São Luiz by chef Vítor de Oliveira E.N. 222 - Adorigo, Tabuaço Contactos: tel. 939 953 311

“É ali que plantamos as nossas couves, alfaces, os tomates coração de boi, as cenouras, batatas e ervas aromáticas, e que colhemos as laranjas, limões, toranjas, figos, maçãs, romãs e tantas outras frutas da estação que diariamente apresentamos à mesa do nosso restaurante”, pormenoriza o chef Vítor de Oliveira.