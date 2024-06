Tudo acontece no Holiday Inn Lisbon-Continental onde serão anunciados os melhores espumantes da edição deste ano, depois de uma prova cega realizada por um painel de provadores responsável por pontuar todas as colheitas em prova. Enólogos, escanções, jornalistas e outros profissionais do sector do vinho vão reunir-se neste evento que nasce com o objetivo específico de estimular a produção de espumantes de qualidade e contribuir para a expansão da cultura do mesmo. As inscrições estão abertas até 29 de junho, no site oficial do concurso.

“Desde a primeira edição que o concurso se realiza em Portugal, e talvez, por isso, o nosso país seja o que coloca mais amostras a concurso. Mas, aos poucos, a fatia internacional tem crescido, com representantes dos principais países produtores de espumante, como Itália, França, Alemanha ou Espanha”, afirmam os promotores do Brut Experience, Luís Gradíssimo e José Miguel Dentinho, confiantes de que a próxima edição não será exceção. Segundo adiantam, “a produção mundial de espumante tem continuado a aumentar, registando, na última década, uma taxa anual média de crescimento de 2%”.

Na presente edição do Brut Experience serão avaliados os melhores espumantes nacionais e internacionais produzidos através de diferentes métodos - clássico, charmat e ancestral - repartidos por sete categorias distintas: Pet-Net, Charmat, Jovem, Reserva, Super Reserva, Grande Reserva e Grande Reserva Extra.

As colheitas que alcançarem mais de 95 pontos dos jurados serão galardoadas com o “Prémio Prestígio”, enquanto os espumantes que atingirem uma pontuação entre 90 a 94,9 e 85 a 89,9, respetivamente, serão agraciados com Medalhas de Ouro e de Prata. Os melhores merecerão, ainda, destaque na nova edição do guia "Brut Experience", uma publicação dedicada ao universo dos espumantes.

“O Brut Experience é um concurso reconhecido pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), cumprindo todos os requisitos dos concursos oficiais recomendados pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV)”, sublinha a organização.