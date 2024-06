Do Pará, terra do tucupi e açaí, para Minas Gerais, onde as jabuticabas e os pães de queijo são abundantes, a distância é equivalente a uma viagem de Lisboa a Liubliana, na Eslovénia. Um país de dimensões continentais tem diferentes Brasis dentro dele. Isso é um pouco do que o Brasil Origem Week vai mostrar no WOW, em Vila Nova de Gaia, entre 6 e 9 de junho. Além da parte gastronómica, que contará com showcookings, feira e muita degustação, o evento mostra a diversidade brasileira na cultura, na moda, em palestras e rodadas de negócios. Em destaque, produtos autorais e de qualidade de pequenas e médias empresas de todas as cinco regiões brasileiras.

Na gastronomia, serão diversos os temas do showcooking como açaí, café, pão de queijo, chocolate, já conhecidos do público português. Mas também há protagonistas com nomes que podem provocar estranheza como, por exemplo, a jabuticaba, fruta muito cultivada em Minas Gerais e que, em novembro, foi eleita a segunda melhor do mundo pelo guia TasteAltas. Do Nordeste, vem o queijo coalho, que não derrete, mas é muito saboroso e sabe bem com orégãos e molhos, como melado de cana. Da região amazónica, no Norte, quem for ao evento poderá experimentar o tucupi, um caldo aromático, derivado da mandioca, com um sabor forte e único. Chefs especializados nessas e outras iguarias brasileiras, como Ana Sales, Marcella Costa, Carol Brito, Natasha Marques e Mirna Gomes, estarão no Brasil Origem Week, oferecendo ao público a possibilidade de conhecer algo novo, além de versões de imensa qualidade de produtos mais conhecidos como pão de queijo, açaí, tapioca e brigadeiro.

“São 524 anos de relação entre Brasil e Portugal. Precisamos estreitar ainda mais os laços e construir uma ponte cultural e de negócios sobre o Oceano Atlântico para que possamos trabalhar realmente como países-irmãos que somos. O Brasil pode fazer Portugal maior e Portugal fazer o Brasil melhor”, explica Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do evento.

O espaço para palestras do Brasil Origem Week, que ganhou o nome de auditório Amazónia, será ocupado por nomes de peso, como Eduardo Bueno. Autor de mais de 30 livros, o historiador e escritor tornou-se o primeiro brasileiro a emplacar simultaneamente quatro títulos entre os cinco primeiros nas listas de mais vendidos do país. No dia 7, Bueno fará uma palestra descontraída e cheia de informações e reflexões na mesma linha dos seus vídeos no canal de YouTube “Buenas Ideias”, que conta com mais de 1,4 milhão de seguidores. Bueno estará à frente da temática: “Brasil e Portugal - idas e vindas”. Além de Bueno, debaterão o arqueólogo Sérgio Pereira e o historiador Gonçalves Guimarães.

Nas artes, o Brasil Origem Week contará com a exposição “Deusas da Água” de Christina Oiticica, que já teve o seu trabalho exposto em 17 países. Christina, que vive na Suíça com o marido, o escritor Paulo Coelho, é um dos principais expoentes da Land Art, técnica em que a natureza interage com o processo criativo e funciona como parte da experiência artística. O evento ainda contará com a exposição “Retratos Sonoros”, do fotógrafo Daryan Dornelles. A mostra notabiliza-se principalmente pela versatilidade e pelo peso dos artistas fotografados. Fosse para capas dos discos ou para ensaios publicados nas principais revistas do Brasil e no exterior, as lentes de Daryan captaram imagens exclusivas de nomes como Chico Buarque, Carminho, Marisa Monte, Dino D’ Santiago e Gilberto Gil, entre outros.

Com exposições em Inglaterra, Áustria, Itália, Liechtenstein, França (no Museu do Louvre), Eduardo Lima começou a sua arte no sertão da Bahia, quando ainda trabalhava como empregado de posto de abastecimento, e ganhou o mundo com obras expostas na casa de celebridades como o influencer Felipe Neto e o ator Rodrigo Lombardi. O seu trabalho mostra uma face moderna das artes plásticas do Brasil. Para o Brasil Origem Week, o baiano traz “Raízes do Sertão Nordestino”.

O fórum para investidores terá muitos painéis como: “Um Brasil de Oportunidades”, “Segurança Jurídica e relações bilaterais entre Brasil e Portugal”, “Portos irmãos para a Europa”, “Bahia: Invista onde o Brasil começou”, “O Pará, a COP 30 e o futuro da Amazônia”, com grandes nomes como Caubi Arraes, Patricia Iglesias, Dr. Claudio Cairo Gonçalves, Dr. Rui Gomes da Silva, entre outros.

No sábado (dia 8), o Fórum Mulher - Empreendedorismo e Desafios terá workshops com Balbina Alves (A magia das cores na identidade pessoal) e Cristina Lambermount (Posicionamento e postura no mercado de trabalho). Além disso, um fórum sobre empreendedorismo trará um debate muito importante entre mulheres bem-sucedidas em Portugal como a empresária Pati Lemos, a advogada Catarina Zuccaro, a coach Cristina Lambermount e a mentora do Clube das Mulheres Rijarda Aristóteles.

Na moda haverá diversos desfiles com peças exclusivas vindas do Brasil de marcas que estão disponíveis na Casa Brasiliana, primeiro hub de produtos brasileiros em Portugal. Serão 19 marcas, incluindo a paraense Belém Andrade, especializada em estampas de cacau, e a paulista Sol Moreno, especializada em beachwear.

Dentro do Brasil Origem Week ainda acontecerá o Douro Bossa Jazz Festival. Nos dias 7 e 8, na Área aberta Lodge 6 do WOW, grandes nomes se apresentarão como Danilo Caymmi, Carla Visi e Maíra Freitas.

Danilo é filho do lendário Dorival Caymmi e integrante da banda que acompanhou Tom Jobim por mais de 10 anos. Ele se apresenta no dia 7. No mesmo dia, Carla Visi, que comandou a banda Cheiro de Amor, cantará sucessos da carreira. No dia 8, será a vez da jazzista Maíra Freitas fazer um concerto no novo evento brasileiro em Portugal. A filha de Martinho da Vila mostrará as canções do seu último álbum, “Ayé Orum”, editado em 2023.

O Brasil Origem Week 2024 é uma realização da MVU Empreendimentos/Grupo M21, em parceria com o WOW, Governo da Bahia, Governo do Pará, Embaixada do Brasil, Câmara Luso Brasileira e Casa Brasiliana.