De entre os 98 vinhos avaliados, de 18 produtores da Península de Setúbal, o Venâncio da Costa Lima Reserva da Família Superior 10 Anos destacou-se com a conquista de dois prémios, o de Melhor Vinho a Concurso e o de Melhor Vinho Generoso. A Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões foi premiada com o Melhor Vinho Tinto, atribuído ao Adega de Pegões Grande Reserva 2021, e o vinho Terras do Pó Reserva 2022 da Casa Ermelinda Freitas arrecadou o prémio de Melhor Vinho Branco. Já o prémio de Melhor Vinho Rosado foi atribuído ao Guitarrista Moscatel Galego Roxo 2022, de Fernando Santana Pereira.

Segundo o Presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal (CVRPS), Henrique Soares, esta edição do Concurso de Vinhos da Península de Setúbal foi “muito especial para todos nós, pois foi a primeira vez que a cerimónia teve lugar a sul. Nesta edição demonstrámos, mais uma vez, a consistência qualitativa dos vinhos da região, toda a sua diversidade e capacidade de produzir vinhos diferentes, graças à riqueza e diversidade de todo este território, bem como à tenacidade dos seus diversos produtores”.

O júri foi composto por um diversificado leque de jurados, profissionais ligados ao mundo dos vinhos: técnicos especialistas em análise sensorial das várias regiões vitivinícolas portuguesas, enólogos, escanções, jornalistas e membros do painel de prova da ASAE.

XXIII Concurso de Vinhos da Península de Setúbal

Melhor vinho a concurso

VENÂNCIO DA COSTA LIMA RESERVA DA FAMÍLIA SUPERIOR 10 ANOS

Vinho Generoso | D.O. Moscatel de Setúbal Venâncio da Costa lima Sucrs., Lda.

Melhor vinho generoso

VENÂNCIO DA COSTA LIMA RESERVA DA FAMÍLIA SUPERIOR 10 ANOS

Vinho Generoso | D.O. Moscatel de Setúbal Venâncio da Costa lima Sucrs., Lda.

Melhor vinho tinto

ADEGA DE PEGÕES GRANDE RESERVA 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, CRL

Melhor vinho branco

TERRAS DO PÓ RESERVA 2022

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

Melhor vinho rosado

GUITARRISTA MOSCATEL GALEGO ROXO 2022

Vinho Rosado | Regional Península de Setúbal Fernando Santana Pereira Unipessoal, Lda.

Medalhas de ouro

ADEGA DE PEGÕES MERLOT 2018

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, CRL

HERDADE CANAL CAVEIRA RESERVA CHARDONNAY & SAUVIGON BLANC 2021

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal

Herdade Canal Caveira, Lda.

CASA ERMELINDA FREITAS RESERVA MERLOT 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

ENCOSTAS DA ARRÁBIDA RESERVA 2023

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, CRL

CASA ERMELINDA FREITAS RESERVA TOURIGA NACIONAL 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

Medalhas de prata

SERRA BRAVA RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal Herdade Canal Caveira, Lda.

VALE DE TOUROS VINHAS VELHAS RESERVA 2019

Vinho Tinto | D.O. Palmela

Adega Cooperativa de Palmela, Crl

DONA ERMELINDA RESERVA 2022

Vinho Branco | D.O. Palmela

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

DONA ERMELINDA RESERVA 2021

Vinho Tinto | D.O. Palmela

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

MONTE DA CAROCHINHA GRANDE RESERVA MERLOT 2019

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Soc. Agrícola da Carochinha, Lda.

CASA ERMELINDA FREITAS RESERVA SYRAH 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

VINHA DO TORRÃO GRANDE ESCOLHA 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

TOURIGA NACIONAL 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, CRL

GUITARRISTA CABERNET SAUVIGNON 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Fernando Santana Pereira Unipessoal, Lda.

CATRALVOS ARINTO & VERDELHO 2022

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal

Soc. Agrícola das Marianas, Lda.

CASA ERMELINDA FREITAS RESERVA CABERNET SAUVIGNON 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal C

asa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

A SERENADA TOURIGA NACIONAL 2019

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Serenada Unipessoal, Lda.

CASA ERMELINDA FREITAS RESERVA SAUVIGNON BLANC & VERDELHO 2023

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

VINHA DO TORRÃO 2023

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal

Casa Ermelinda Freitas - Vinhos, S.A.

TURIM FERNÃO PIRES 2021

Vinho Branco | Regional Península de Setúbal

José das Neves Martins

HERANÇA DE FAMÍLIA RESERVA CASTELÃO 2019

Vinho Tinto | D.O. Palmela

Fernando Santana Pereira Unipessoal, Lda.

ALTO PINA VINHAS VELHAS 2021

Vinho Tinto | Regional Península de Setúbal

Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, CRL

ADEGA DE PALMELA MOSCATEL GALEGO ROXO PREMIUM RESERVA 2022

Vinho Branco | D.O. Palmela

Adega Cooperativa de Palmela, Crl

CONTEMPORAL MOSCATEL ROXO 2014

Vinho Generoso | D.O. Moscatel Roxo de Setúbal

Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, CRL

VENÂNCIO DA COSTA LIMA MOSCATEL ROXO 2016

Vinho Generoso | D.O. Moscatel Roxo de Setúbal

Venâncio da Costa lima Sucrs., Lda.