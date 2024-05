O Concurso de Vinhos do Douro Superior reuniu a 25 e 26 de maio um júri internacional, composto por 30 profissionais, entre importadores, garrafeiras, restaurantes, wine bares, e jornalistas, que avaliaram mais de 180 referências para destacar as melhores nas categorias de brancos, tintos e vinhos do Porto da região. A iniciativa decorreu no âmbito do Festival de Vinho do Douro Superior, em Vila Nova de Foz Côa, e elegeu como vencedores o Duorum Vinha dos Muros 2023 (branco), a Quinta do Vesúvio 2021 (tinto) e o Maynard's Vintage 2021 (vinho do Porto).

Além das três referências vencedoras, o júri destacou ainda 20 medalhas de ouro - seis nos brancos, cinco nos tintos e duas nos vinhos do Porto - e 32 medalhas de prata - 11 nos brancos, 19 nos tintos e três nos vinhos do Porto – comprovando a excecional qualidade vitivinícola desta sub-região do Douro Superior.

“Mais uma vez, esta foi uma edição repleta de novidades e de vinhos de enorme qualidade, como só o Douro Superior consegue apresentar”, refere Luís Lopes, diretor da revista “Grandes Escolhas”. “Este é um concurso que se distingue não só pela excelência das amostras apresentadas, mas também pela revelação de novos projetos todos os anos, alguns de tanta qualidade, que são distinguidos logo no primeiro ano de participação. É um gosto fazer parte desta iniciativa e acompanhar a evolução dos vinhos que são aqui produzidos” conclui.

“Este ano quisemos dar mais um passo e, pela primeira vez, convidámos importadores de diferentes países europeus para conhecerem e avaliarem o que de melhor se faz no Douro Superior. Posso dizer que a adesão foi muito positiva e que ajudámos a região a aproximar-se do mercado internacional” reforça João Geirinhas, diretor de negócio da revista Grandes Escolhas.

O Concurso de Vinhos do Douro Superior decorre todos os anos no Festival do Vinho do Douro Superior, evento organizado pelo Município de Vila Nova de Foz Côa e produzido pela Grandes Escolhas. Tanto o concurso, como o festival, são já uma referência entre os grandes eventos vínicos do país, contribuindo para a valorização do território e dos vinhos da região.

Prémios do Concurso de Vinhos do Douro Superior

Prémio Melhores Vinhos

Duorum Vinha dos Muros 2023 (Duorum Vinhos)

Quinta do Vesúvio 2021 (Symington Family Estates)

Maynard's Vintage 2021 (Van Zeller Wine Collection)

Vinhos brancos

Medalhas de Ouro

Conceito 2021 (Conceito Vinhos)

Cortes do Reguengo 2020 (Vinaze – Quinta do Reguengo)

Cortes do Tua 2021 (Cortes do Tua Wines)

Crasto Superior Branco 2022 (Quinta do Crasto)

EspadaCinta Reserva 2022 (EspadaCinta Vinhos)

Kaputt Orange 2019 (Van Zeller Wine Collection S.A.)

Medalhas de Prata

Bardo Reserva 2022 (Setebagos Vinhos)

Cadão Douro PM Vinhas Velhas 2021 (Mateus & Sequeira Vinhos)

Ensaios Extremes Rabigato 2020 (Colinas do Douro)

Fonte Cerdeira 2022 (Fonte Cerdeira – João Manuel Damas)

Golpe Reserva 2023 (Família Carvalho Martins)

Pai Horácio Branco Grande Reserva 2021 (Vinilourenço)

Quinta da Pedra Escrita 2022 (Rui Roboredo Madeira Vinhos)

Quinta da Terrincha 2023 (Quinta da Terrincha)

Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva 2020 (Quinta Vale d’Aldeia)

Souza Dias Moscatel 2006 (Caves da Quinta do Pocinho)

Terras do Grifo Reserva 2022 (Rozès)

Vinhos tintos

Medalhas de Ouro

Alto do Pocinho Reserva 2020 (Quinta dos Termos)

Bardo Real Grande Reserva 2020 (Setebagos Vinhos)

Cadão Grande Reserva 2018 (Mateus & Sequeira Vinhos)

Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2020 (Sogrape Vinhos)

Conceito 2020 (Conceito Vinhos)

Cortes do Reguengo 2019 (Vinaze – Quinta do Reguengo)

Ensaios Extremes Touriga Francesa 2020 (Colinas do Douro)

Perdigota Reserva 2022 (Caves da Quinta do Pocinho)

Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva 2020 (Quinta Vale d’Aldeia)

Roquette & Cazes 2020 (Roquette & Cazes)

Terras do Grifo Grande Reserva 2017 (Rozès)

Villarôco Reserva 2019 (Villarôco)

Medalhas de Prata

Casa d’Arrochella Reserva Especial 2020 (Sociedade Agrícola Casa d’Arrochella)

Crasto Superior 2020 (Quinta do Crasto)

Duorum Reserva 2020 (Duorum Vinhos)

Ensaios Extremes Sousão 2019 (Colinas do Douro)

Fonte Cerdeira Reserva 2019 (Fonte Cerdeira – João Manuel Damas)

Palato do Côa Reserva 2020 (5 Bagos – Sociedade Agrícola)

Quinta da Pedra Escrita 2020 (Rui Roboredo Madeira Vinhos)

Quinta da Terrincha Touriga Nacional 3 Altitudes 2021 (Quinta da Terrincha)

Quinta das Mós Sousão Grande Reserva 2020 (Mikael Monteiro Cabral – Quinta das Mós)

Quinta de Canivães 2020 (Casa Ermelinda Freitas – Vinhos)

Quinta do Arnozelo Grande Reserva 2019 (Sogevinus Fine Wines)

Quinta dos Quatro Ventos Reserva 2020 (Bacalhôa Vinhos de Portugal)

Rasga Grande Reserva 2019 (Artur Rodrigues)

Remisi’us Grande Reserva 2020 (Valley & Co.)

Selores Premium 2020 (Viniselores)

Terras do Malhô Reserva 2022 (NR de Oliveira)

Vale de Pios 2019 (Quinta de Vale de Pios)

Vinha dos Gatos 2020 (Zero Defeitos – Casa Agr. Pinto Barbosa)

ZOM Touriga Nacional Grande Reserva 2020 (Van Zeller Wine Collection S.A.)

Vinhos do Porto

Medalhas de Ouro

Burmester Porto Vintage 2022 (Sogevinus Fine Wines)

Quinta de Ervamoira Vintage 1994 (Adriano Ramos Pinto Vinhos)

Medalhas de Prata

Ameztoy & Almeida – Ruby Seco (Mateus Nicolau de Almeida)

Burmester Tawny 10 Anos (Sogevinus Fine Wines)

Quinta do Grifo Vintage 2019 (Rozès)