O chef executivo dos restaurantes Sala de Corte e Brilhante, em Lisboa, é “tido como um dos talentos nacionais a manter debaixo de olho”, anunciou hoje a academia.

Luís Gaspar “arrecadou nos últimos anos várias medalhas ao serviço da Equipa Olímpica Júnior e Sénior de Cozinha, nas Olimpíadas da Gastronomia; em 2017, venceu o Chefe Cozinheiro do Ano, um dos mais importantes concursos de cozinha em Portugal, seguindo-se a distinção como ‘Best Promising Chef of Portugal’, pelo festival Open Restaurant, onde representou o país”, indicou a academia, sobre a distinção.

A academia internacional entregou ainda os prémios "Sommelier” a Ricardo Morais (restaurante JNcQUOI, Lisboa), “Littérature Gastronomique” a Ana Marques Pereira, pelo livro “Luís Stau Monteiro, gastrónomo”, “Chef Pâtissier” a Ana Patrícia Correia, do Marupiu (Famalicão), e Multimédia a Joana Barrios, pelo programa ”O da Joana”, Canal 24 Kitchen.

Já a Academia Portuguesa de Gastronomia distinguiu, com o grande prémio, o decano dos jornalistas gastronómicos Manuel Gonçalves da Silva, que considerou “uma referência de profissionalismo, rigor e dedicação, a todos os títulos excecionais, que em muito tem contribuído para o desenvolvimento da gastronomia e salvaguarda do património gastronómico nacional”.

A academia portuguesa atribuiu ainda o prémio Cozinha Tradicional Portuguesa – Maria de Lourdes Modesto, ao restaurante Cozinha do Manel (Porto), pelas suas “mais de três dezenas de anos com uma qualidade muito constante”, que o tornaram “um paradigma da cozinha tradicional” e “que se tem mantido inalterado”.

Os prémios das duas academias serão entregues hoje à noite, numa gala em Lisboa, com a presença de membros do Governo, das embaixadoras de Espanha e de França, dos embaixadores do Reino de Marrocos e da República Popular da China e representantes da Academia Internacional de Gastronomia e da Academia Ibero-Americana de Gastronomia.

O jantar terá como tema a célebre afirmação de Paul Bocuse: "Há três grandes cozinhas no mundo: a francesa, a chinesa e a marroquina", pelo que o menu será baseado em pratos destas três cozinhas, divulgou a Academia Portuguesa de Gastronomia.