Lisbon Bar Show, um dos maiores eventos de cocktails da Europa regressa a 17 e 18 de maio

O Altice Arena (sala Tejo) recebe, nos dias 17 e 18 de maio, um dos maiores eventos de cocktails e hospitalidade do país, o Lisbon Bar Show, e um dos mais importantes a nível internacional. Depois de uma pausa de dois anos na sua realização, devido à situação pandémica, o evento regressa agora tendo França como país convidado.

Nesta sétima edição vão estar reunidos diversos profissionais de referência da indústria e da gastronomia, como é o caso de Stéphane Moeslé, diretor de inovação em bebidas; o empresário e bartender Remy Savage; e também os chefs Vincent Farges do restaurante Epur e Frederic Breitenbucher, chef do The Albatroz Hotel.

O evento conta com um leque de oradores como é o caso de Patrick Pistolesi, de Roma, barman há 23 anos e cofundador do bar Drink KONG, classificado como 19.º pelos “The World's 50 Best Bars”. De Londres, chega-nos Christian Maspes, o novo Head Bartender do Churchill Bar & Terrace com experiência de trabalho em alguns dos principais bares hoteleiros da capital inglesa, incluindo o American Bar no The Savoy, Gong Bar no Shangri-La e Pine Bar no The Biltmore, Mayfair. Vindo de São Francisco, teremos Júlio Bermejo, especialista mundial em tequila, consultor em inúmeros projetos espalhados por três continentes, júri em competições de mixologia em quatro continentes, e criador do cocktail Tommy Margarita.

créditos: Ricardo Gomes

Danil Nevsky, regressa ao Lisbon Bar Show, mas desta vez como orador. Vive, atualmente, em Barcelona e é fundador e CEO do Indie Bartender. Da Costa Rica, Liz Furlong, estreia-se neste grande evento. A canadiana tornou-se conhecida como uma das mais proeminentes bartenders da América Central.

Portugal não ficará atrás e estará representado, entre outros, por nomes como Paulo Gomes, bartender renomeado e premiados, e cofundador dos bares lisboetas Monkey Mash e Red Frog, este último o único bar em Portugal a integrar a lista dos “The World’s 50 Best Bars”, e Nelson de Matos, gerente do The Royal Cocktail Club, no Porto, que conta com quase 20 prémios ao longo da sua carreira, dois deles como melhor bartender 2018 e 2019. O universo feminino também vai estar em destaque no Lisbon Bar Show com a participação de Ana Camacho, atualmente, chefe de bar no Umami, na Quinta do Lago, e de Flavi Andrade, chefe de bar do Rossio Gastrobar, em Lisboa, nomeada quatro anos consecutivos para o prémio de “Melhor Barmaid em Portugal” pelo Lisbon Bar Show, galardão que ganhou em 2015.

créditos: Ricardo Gomes

A acrescentar às demonstrações de mixologia e provas de cocktails, o evento disponibiliza várias palestras e workshops sobre diversos temas que vão desde pairings de cocktails em demostrações de showcooking com chefs portugueses à sustentabilidade, um tema de relevo que está na ordem do dia.

No segundo dia do evento, 18 de maio, será também celebrado o Dia Nacional do Cocktail, data instituída em 2016 por Alberto Pires, fundador e organizador do Lisbon Bar Show cujo objetivo é destacar o sector das bebidas espirituosas e o know-how e trabalho desenvolvido pelos dos profissionais deste setor. Para assinalar a ocasião, haverá um brinde com um mojito gigante pelas 17h00.

Alberto Pires, organizador do evento.

Este ano vão estar presentes 120 expositores no Lisbon Bar Show, registando-se um acréscimo de participantes estrangeiros. Os organizadores da London Cocktail Week, o maior evento de cocktails do mundo, vão estar nesta edição para apresentar, em primeira mão, o Pinnacle Guide, um guia mundial de todos os bares com classificações.

Uma das novidades do evento, é a tendência de alguns profissionais do setor criarem as suas próprias bebidas e trabalharem com os produtos inovadores, como frutas desidratadas, com destaque para um expositor da Croácia que vai estar presente para apresentar e testar o seu novo produto.

créditos: Ricardo Gomes

“O Lisbon Bar Show constitui-se como uma plataforma de conhecimento e networking, através da qual fornecedores, marcas, bartenders, especialistas ou simples apaixonados da área podem ficar a par do que melhor das tendências do sector. Somos assumidamente um evento de referência no mercado europeu que tem trazido a Portugal os profissionais mais reconhecidos em todo o mundo”, afirma Alberto Pires, organizador do evento. E acrescenta que “o principal objetivo do Lisbon Bar Show é promover as bebidas e os profissionais que as trabalham criativamente, reconhecendo o que de melhor se faz no nosso país no sector do bar e hospitalidade. Depois dos destes dois anos em que a pandemia tanto penalizou a área será garantidamente o evento e o momento para impulsionar o sector”.

Os bilhetes orçam os 23 euros até 17 de maio. À porta do evento, o bilhete custa 30 euros.