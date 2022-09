No novo espaço da Fábrica da Nata, o compromisso mantém-se com o Pastel de Nata a ser confecionado à vista de todos, polvilhados com canela e açúcar em pó. À semelhança do que acontece nos restantes espaços da marca, no Centro Colombo (piso 2) o protagonismo cabe ao Pastel de Nata (1,20 euros) e às suas caixas de seis unidades (6,80 euros).

Tal como nas restantes lojas, no novo espaço há o clássico “Menu Degustação” (composto por pastel de nata e copo de vinho do Porto, a 3,5 euros), o “Menu Natíssimo” (composto por pastel de nata e copo de licor de pastel de nata, a 5,50) e o Gelado de pastel de nata (composto por uma bola de gelado feito a partir do creme do pastel de nata e servida em cima do mesmo, a 3,5 euros).