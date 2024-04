O Pool Brunch surge como uma boa opção para quem está na cidade e quer fugir às multidões das praias mais próximas. De 5 a 1 de setembro, o brunch no Lisbon Marriott Hotel, na Av. dos Combatentes, vai dar acesso à piscina.

Além da boa comida e do acesso à piscina, o programa vai incluir atividades lúdicas para as crianças e ainda DJ's, que vão passar êxitos entre as 12h00 e as 15h30.

O menu exclusivo foi preparado pelo Chef Dominic Smart e é composto por uma grande variedade de pães, iogurtes, compotas , tábuas de queijos e charcutaria para além das frescas saladas, que abrem o apetite para os pratos principais, dos quais destaca-se: frango assado com molho Huli Huli, bolinhos de salmão com molho de pimenta doce, massa tagliatelle com tomate cereja, azeitona preta, mini mozarella, camarão e limão.

Na estação de cozinha ao vivo terá os ovos Benedict, ovos à Florentina, ovos Royale, ovos Sardon e os ovos Neptuno .

Por fim, para adoçar ainda mais essa experiência não poderia faltar a irresistível sobremesa: Pavlova tropical, bolo de s’mores, mousse de manga com cúrcuma e coco, misú de chocolate branco, pêssego, gengibre e chocolate, torta de laranja e a fonte de chocolate e salada de frutas frescas.

A pensar nos mais pequenos, o Pool Brunch terá , ainda uma estação de saladas, empadinhas, mini hamburgueres, esparguete à Bolonhesa, douradinhos de peixe, seleção de croquetes, seleção de gelados e panquecas com uma variedade de coberturas.

Além disso, numa sala privada do restaurante poderá ainda encontrar inúmeras atividades infantis, acompanhadas por um monitor, garantindo a diversão das crianças e a tranquilidade dos pais.

Para celebrar o Dia da Mãe, no domingo, dia 5 de maio, o Pool Brunch do Lisbon Marriott Hotel, além da animação infantil, um DJ ao vivo, contará com um sorteio especial da At Cosmetics & Funfashion, Alfaparf Milano, Clinique, Conto de Fadas, Dara Jewels, Estée Lauder, Farmácia Saúde Mayor, Gant, Nomination, O Boticário, Tata Jewels,Watx, Trema Arte Contemporânea.

O Brunch inclui bebidas: uma bebida de boas-vindas p.p., smoothies : abacate, couve, abacaxi e coco; manga, frutos vermelhos e banana; cajú, limão e frutos vermelhos; sumos de laranja, maçã e frutos vermelhos; àgua, café e chá.

O Pool Brunch tem o valor de 59€. Entre os 5 e os 12 anos têm desconto de 50% e até aos 4 anos não pagam.

Para quem quiser aproveitar a piscina num ambiente descontraído, o Pool Access dá acesso a um dia na piscina todos os dias de 31 de maio até 1 de setembro, das 12h às 20h e o preço é de 35€. (50% de desconto para crianças dos 5 aos 12 anos).

A receção e entrega de pulseira para Pool Acess será feita no CITRUS Restaurante.