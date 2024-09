A 1.ª edição do Beer Affair nasce da parceria entre o hotel Hyatt Regency e a revista “Paixão pela Cerveja”. O evento, com início às 16h00 e encerramento às 23h00, apresenta-se como “uma experiência imersiva, dedicada aos amantes da cerveja”, e vai contar com uma seleção de cervejeiros locais e internacionais. Não faltará a oferta gastronómica preparada para harmonizar com as cervejas artesanais. A iniciativa a 4 de outubro terá lugar no exterior da sala Odyssey, espaço com uma ampla esplanada e jardim.

A entrada será paga (15€ a entrada individual e 20€ duas pessoas), com direito a copo e a experimentar (10 cl) cada cerveja em mostra, sendo o restante, pago à parte. A lista de marcas de cervejeiros presentes inclui nomes como a Musa, Canil, A.M.O, Rafeira, Mean Sardine, Xarlie, Rúnica Cervejaria e Estoril Vida, com alternativas como a Ohk Kombucha, Zidra Romã, pois nem tudo é cevada na vida.

No menu será possível encontrar, entre outros petiscos, Batata frita trufada com maionese fumada, Tempura de bacalhau com gratin trufada e molho tártaro fumado, Focacia de red ale, molho de cerveja e salsicha fresca com ervas Provence, Waffel com pull pork, glase de cerveja e Pudim de stout com crocante de pretzel. Todos os pratos serão confecionados sobre a coordenação do chef Executivo Tiago Silva, e têm o preço de 7,5€, à parte do valor de entrada.