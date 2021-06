O Kiosk está renovado e conta agora com uma esplanada ampla e uma vista incrível sobre a ponte 25 de abril. Com uma nova carta de comida e cocktails, este espaço é o espaço ideal para descontrair depois de um dia de trabalho.

A nova carta apresenta refeições confecionadas na hora como como hambúrgueres, tostas, tacos e açaí com fruta e granola. Também os gelados artesanais Artisani são uma novidade neste espaço.

Da carta pode-se destacar o Taco de Pernil com alface Iceberg, pico de gallo, pernil e spicy mayo. Para os amantes de comida leve e saudável, o Kiosk apresenta a Tosta de Queijo Chevrè com presunto, rúcula, mel e nozes e a Tosta aberta Moinho com guacamole, manga, queijo feta e sementes de abóbora. Para conseguir agradar a todos, a nova carta do Kiosk conta ainda com refeições vegetarianas.

Kiosk Keil do Amaral créditos: Claudia Pinto

Para animar o ambiente nos finais de tarde, existirá uma agenda musical que poderá ir desde momentos de música ao vivo, a atuações de DJs.

Este “bar de campo” em plena cidade de Lisboa está aberto durante a semana do 12h00 às 20h00 e aos fim de semana e feriados das 8h00 às 20h00.