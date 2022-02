Jantares temáticos, alojamento e vouchers para celebrar o São Valentim no Porto e Lisboa

Para aproveitar o pretexto que o Dia dos Namorados dá aos apaixonados para um momento especial no ano, o Pestana Hotel Group desenhou várias sugestões para ajudar a surpreender a cara-metade.

Quem pretender visitar o Porto no fim de semana mais romântico, de sábado até segunda-feira, 14 de fevereiro, o Pestana Porto, a Brasileira (177 euros), em pleno coração da cidade, o Pestana Vintage Porto na Ribeira (377 euros) e o Pestana Palácio do Freixo (397 euros), sobranceiro ao rio Douro, sugerem estadas para dois, com preços especiais a partir de 177 euros.

Pestana Vintage Porto Hotel. créditos: Pedro Sampayo Ribeiro

Mas há propostas também para os que preferem assinalar o dia com um jantar romântico. Para tal, os restaurantes RIB Beef & Wine, com porta aberta nas praças da Ribeira (no Pestana Vintage Porto Hotel & World Heritage Site) e do Comércio, em Lisboa, prepararam um menu especial, para os verdadeiros amantes de carne e de vinho. No Porto, o RIB Beef & Wine (35 euros por pessoa ou 55 euros por pessoa com harmonização de vinhos) leva da sua carta para a mesa pratos como o Tártaro de novilho, chicória e vinagrete, acompanhado de Champagne Pommery. A finalizar, a Pavlova de frutos vermelhos, alfazema e rosas cristalizadas com um Rozès Especial Reserve Ruby.

Já em Lisboa, a experiência RIB Beef & Wine (30 euros por pessoa sem harmonização de vinhos), de partilha, será estendida no tempo, continuando na carta a opção de combinar a seleção de entradas, corte RIB com acompanhamentos e molhos, e ainda sobremesa, diariamente ao jantar e sempre por reserva.

RIB Beef & Wine Lisboa. Pestana Hotel Group

Num outro conceito, da cozinha com as raízes e tradições portuguesas, o Palatium, restaurante do Pestana Palácio do Freixo, a gastronomia terroir é a estrela, conjugada num jantar romântico, não se cingindo ao próprio 14 de fevereiro. Disponível também durante o fim de semana, o momento a dois é abrilhantado com mensagens de amor escritas nos lenços de namorados, típicos de várias regiões do Norte de Portugal (70 euros/pessoa e 90 euros com harmonização de vinhos).

A pensar em quem não é fã do Dia dos Namorados e prefere organizar um jantar com amigos, o CR7 Corner, o restaurante do Pestana CR7 Lisboa organizou o “Friends Valentine Weekend”, um menu especial que ficará disponível durante todo o fim de semana que antecede o dia mais romântico do ano (18 euros por pessoa).