O ano de 2024 é histórico no que toca à presença do Guia Michelin em Portugal. Pela primeira vez na já longa história desta cartilha das boas escolhas à mesa, o nosso país acolhe uma edição exclusiva da obra. Uma estreia que vem acompanhada de uma cerimónia autónoma para Portugal de apresentação dos restaurantes brindados com estrelas Michelin (uma, duas ou três estrelas). Desde 2009, cada edição era apresentada numa cerimónia ibérica, quase sempre numa cidade espanhola, à exceção de 2018, ano em que Lisboa acolheu o evento. Em 2022, a cidade escolhida foi Toledo, em Espanha.

Desta feita, Albufeira, no Algarve, acolhe este 27 de fevereiro a Gala Michelin na sua versão lusa. O palco escolhido para fazer desfilar os vencedores da noite é o Palácio de Congressos NAU Salgados. A cerimónia conta com apresentação de Catarina Furtada. No decorrer do anúncio das estrelas Michelin subem ao palco os restaurantes distinguidos com os galardões, assim como os distinguidos com o Bib Gourmand (restaurantes com boa relação qualidade/preço) ou com a Recomendação do guia.

Portugal conta com 38 restaurantes galardoados com a estrela Michelin (entretanto, no decorrer de 2023, encerrou o restaurante Eneko Lisboa), num total de 45 estrelas distribuídas, respetivamente, por 31 restaurantes com uma estrela e sete com duas.

O guia de 2023 reúne um total de 1.401 restaurantes em Espanha, Portugal e Andorra, incluindo 13 com três estrelas, 41 com duas estrelas e 235 com uma estrela, além de 831 recomendados pela sua qualidade (135 novos, 15 em Portugal).