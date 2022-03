A Heineken está a sofrer uma transformação tecnológica para ingressar no metaverso (mundo virtual), pixel por pixel. “Heineken sempre foi apaixonada por ingredientes naturais, mas no metaverso tudo se trata de componentes mais sofisticados, 100% gerados por computador”, informa a marca.

“A nossa especial levedura-A, geralmente produzida em tanques horizontais, foi substituída por pixels-A. Esqueça o lúpulo colhido habitualmente nos campos, a Heineken Silver virtual é produzida com lúpulo de código binário, cultivado por agricultores de NPC (non-player character). E, claro, todo o processo de produção é supervisionado pelos nossos dedicados assistentes de produção de cerveja virtual, enquanto representantes dos nossos Mestres Cervejeiros”, salienta a Heineken.

Os elementos acima expostos unem-se para desenvolver uma cerveja que os visitantes da cervejeira virtual de Heineken, na Decentraland, poderão experienciar.

Esta nova cerveja foi apresentada oficialmente num evento internacional de lançamento de produto, realizado na Decentraland, onde os convidados puderam aprender como a Heineken Silver é produzida em segundos – ao mesmo tempo que desfrutaram de lagosta e caviar pixelizados e estiveram lado a lado com os embaixadores de Heineken, onde se inclui o antigo futebolista Thierry Henry.

“A nossa nova cerveja virtual, a Heineken Silver, é uma brincadeira irónica. É uma ideia consciente que nos diverte a nós e a muitas outras marcas que saltam para o metaverso com produtos que seriam melhor apreciados no mundo real. Por enquanto, não se pode saborear pixéis e bytes. Por isso, queremos brincar com isso e lembrar a toda a gente que nem mesmo a nossa nova Heineken Silver virtual bate o sabor de uma cerveja refrescante no mundo real”, explicou Bram Westenbrink, Global Head Heineken Brand.

Para acrescentar mais sabor ao metaverso, Heineken estabeleceu uma parceria com o artista urbano espanhol, J. Demsky, para ajudar a desenhar partes do bar virtual de Heineken Silver na Decentraland.