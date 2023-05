O prestigiado concurso 50 Top Pizza Europa é quase como uma espécie de Guia Michelin no mundo da pizza napolitana, sendo consideradoo mais importante mundialmente no segmento das pizzas.

Para constar deste ranking o restaurante precisa de ser recomendado e, posteriormente avaliado de forma anónima e bastante criteriosa, considerando-se a qualidade dos produtos utilizados e como são combinados, a qualidade das pizzas servidas, o serviço, a preparação da equipa de sala e a capacidade em apresentar e explicar os produtos, o espaço, o ambiente, a decoração e limpeza, o tempo de espera, a carta de bebidas e a utilização de produtos locais e sazonais.

É, portanto, um grande prestígio figurar neste top e, este ano, Portugal tem um restaurante repetente - o restaurante Forno d'Oro em Lisboa - e um estreante - o restaurante Arte Bianca em Sagres.

O restaurante lisboeta, do chef Tanka Sapkota, já não é novo nestas andanças, tendo conquistado a 22ª posição em 2020, subindo até ao 16ª lugar em 2022, que mantém atualmente.

O nome do espaço não podia ser mais adequado, uma vez que quem lá entra depara-se logo com o chamativo forno dourado no fundo da sala. Pesa nove toneladas, veio de Nápoles (Itália) e foi montado peça a peça no restaurante. No seu interior tem uma pedra vulcânica que permite a manutenção do calor por mais tempo - aquece até 450 graus e nenhuma pizza pode ficar lá dentro mais de um minuto.

Nada melhor do que provar para avaliar, por isso numa próxima passagem por Lisboa ou Sagres já sabe onde ir para degustar uma verdadeira pizza napolitana.

Na fotogaleria acima poderá ficar a conhecer os 20 restaurantes melhor classificados.