O conceituado jornal norte-americano The New York Times reuniu uma lista com os 20 melhores vinhos para esta temporada. Surpresa ou não, um deles é português, proveniente de uma monocasta de Loureiro que chega da zona dos vinhos verdes.

A seleção foi feita pelo crítico gastronómico Eric Asimov, que teceu muitos elogios ao Aphros Loureiro 2020, um vinho português que custa 10,90€ e pode encontrá-lo online na VirguWines. Aliás, todos os vinhos eleitos por Asimov têm a particularidade de custarem menos de 18 euros.

créditos: Aphros Loureiro 2020

"O Aphros é um dos vinhos mais interessantes da nova vaga de produtores em Portugal. Toda a sua agricultura é biodinâmica. As garrafas com o rótulo Phaunus tendem a ser mais experimentais, fermentadas em ânforas, por exemplo. Gostei muito deste vinho. Outros, como este Vinho Verde, parecem mais convencionais, embora sejam invulgarmente puros e deliciosos. Este branco, feito inteiramente com a casta Loureiro, é seco, com aromas a flores e refrescantes sabores cítricos", explica Eric Asimov no artigo, reproduzido pela NIT.

Apesar de ser uma lista, os vinhos mencionados não estão ordenados por classificação.

No site da marca, os enólogos acompanhar o Aphros Loureiro 2020 com peixe grelhado ou cozido, bacalhau com natas, frutos do mar, saladas e sushi.

Eric Asimov deixou de fora países com fortes ligações à viticultura, tais como Chipre, Croácia, Áustria, Argentina e Austrália.