A Häagen-Dazs assinala o início da temporada fria com a apresentação do novo menu de inverno – Winter-Dazs - disponível a partir de agora em todas as lojas oficiais da marca.

As novidades vão desde os novos sabores de gelado às novas bebidas – quentes e frias - que pretendem oferecer momentos acolhedores e inesquecíveis, nas lojas Häagen-Dazs.

Rum Salted Caramel & Biscuit e Brownie Macchiato são os dois sabores de eleição para esta temporada fria, ambos de edição limitada.

O Rum Salted Caramel & Biscuit é um gelado suave e cremoso à base de caramelo salgado com pedaços de bolacha e um toque de rum.

Já o Brownie Macchiato é um conhecido dos fãs da marca e um dos best sellers, que volta este ano devido ao sucesso da época passada – este gelado é feito a partir dos melhores grãos de café do Brasil, com um molho de café e pedaços de brownie, que lhe conferem um toque delicioso.

Brownie Macchiato e Ultimate Brownie Macchiato créditos: Häagen-Dazs

Para esta estação, a marca apresenta várias opções de bebidas, em quente e frio, permitindo ajustar a temperatura de acordo com as preferências (e os termómetros) de cada um.

Bebidas que conquistam os paladares mais requintados

Para este Winter-Dazs, há quatro estreias que pretendem conquistar os paladares mais requintados.

Hot Chocolate Temptation é a bebida ideal para os amantes de chocolate e vai com certeza aquecer os dias frios de inverno, ao combinar os sabores Belgian Chocolate e Chocolate & Hazelnut, com leite, canela em pó e marshmallows tostados.

Coffeeshake é o milkshake com um twist cremoso e irresistível: combina o gelado Brownie Macchiato com café, leite e chocolate e é decorado com natas, raspas de chocolate e brownie.

Cozy Caramel Cappuccino e Hot Chocolate Temptation créditos: Häagen-Dazs

O Affogato Celebration é o cocktail que todos vão querer provar este inverno, inspirado no popular café Affogato, contém o novo sabor Rum Salted Caramel & Biscuit, gelado de baunilha e café, servidos em camadas com um toque de canela e caramelo, que irá provocar um efeito WOW.

Por último, o Cozy Caramel Cappuccino é uma das novidades, que junta o novo sabor Rum Salted Caramel & Biscuit, café e Cookie com pepitas de chocolate.

O Ultimate Brownie Macchiato, uma das bebidas Häagen-Dazs de sucesso, regressa à carta para fazer as delícias dos portugueses. A famosa bebida junta o gelado Brownie Macchiato com gelado de baunilha, café e topping de chocolate, avelãs caramelizadas, natas e brownie em cubos para decorar.