A marca nasce inspirada pelo Mimi, o cake designer Miguel Peres, que se aliou a três amigos no For God’s Bake by Mimi. Esta “não pretende ser mais uma fábrica de bolos. Cada criação será uma peça de arte. Pretende ser uma marca de Cake Design com espontaneidade”, refere a equipa do novo projeto de pastelaria que é caracterizado da seguinte forma: “se fosse uma rede social, seria o Pinterest, com o melhor, mais apetitoso e apelativo ao olhar”.

Para além do novo Balcão, no Mercado de Campo de Ourique, onde os interessados poderão provar diariamente criações como o Bolo de Red Velvet, Chocolate e caramelo salgado, Brownie de chocolate e fudge de caramelo, e fazer as suas encomendas, encontra-se disponível o Atelier Privado For God’s Bake by Mimi. Este segundo espaço destina-se a encomendas, workshops e produção para restauração de todas as especialidades: bolos, cupcakes e brownies.

For God’s Bake by Mimi Mercado de Campo de Ourique Coelho da Rocha, nº 104, Lisboa Atelier Privado

Travessa da Galé, nº 28, Lisboa Contactos: tel. 913 400 026; e-mail - webakeit@ForGodsBakebyMimi.pt

No que respeita a preços, os bolos mini orçam os 19,5 euros. Já o bolo pequeno custa 45 euros, o médio 65 euros. A fatia de bolo fica nos 4,9 euros. No caso dos cupcakes, uma unidade orça os 3,9 euros e duas unidades os 6,9 euros. O mesmo preço se aplica aos brownies.

Os bolos da For God’s Bake by Mimi estão disponíveis na UberEats e na Bolt Food.