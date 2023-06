Danças tradicionais, música, Muay Thai, desfiles de moda, workshops, story telling e conversas sobre as viagens para a Tailândia são algumas das atividades que se destacam na programação desta edição do Festival da Tailândia. Iniciativa de entrada livre e com inauguração agendada para as 12h30 de dia 30 de junho.

O Jardim Vasco da Gama, junto ao Pavilhão Tailandês, vai estar ocupado com vários espaços gastronómicos dos principais restaurantes tailandeses em Portugal, massagens tailandesas, artesanato, Story Tellers, workshops de Carving, Origami e de pintura de sombrinhas, assim como jogos para crianças. No palco principal vão decorrer vários eventos culturais, designadamente espetáculos de dança, Muay Thai, Thai Country Music, desfiles de trajes tradicionais e debates sobre a cultura tailandesa.

No dia 1 de julho, pelas 12h00, no Pavilhão Tailandês, a Autoridade do Turismo da Tailândia vai dar a conhecer os vencedores do passatempo “Amazing New Chapters in Amazing Thailand” através de um sorteio para a atribuição de 30 prémios. Entre os prémios, destaca-se uma viagem dupla de oito dias a Banguecoque e a Phuket oferecido pelo operador turístico Icárion, que também marcará presença com uma tenda no festival para promover a sua programação para o destino. Estadas em hotéis na Tailândia, vales para massagens em spas localizados em Portugal, experiências gastronómicas tailandesas e peças de artesanato das tribos de Chiang Mai são outros dos prémios a serem atribuídos.

A iniciativa decorre das 12h30 às 20h00 no primeiro dia e das 10h30 às 20h00 nos dias seguintes.

Organizado pela Embaixada do Reino da Tailândia com o apoio da Autoridade do Turismo da Tailândia (TAT) e da Câmara Municipal de Lisboa, o festival integra a agenda cultural das Festas de Lisboa.