“Entre as 17h00 e as 21h00 está prometida uma grande celebração da exuberância do vinho do Porto, como o vinho português mais afamado, num local também ele icónico para a história deste néctar”, afirma o Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), entidade organizadora da Sunset Party. O evento a 1 de outubro é de entrada livre, com música a cargo do DJ Francisco Coelho e a presença de food trucks como Comida de Rua, A Lancheira e Pé na Horta. Oportunidade para demonstrar que o vinho do Porto é versátil no que respeita aos diferentes momentos de consumo.

“No local, será possível fazer provas de vinhos e cocktails à base de vinho do Porto, usufruindo ainda de uma zona lounge para num ambiente mais descontraído”, sublinha o IVDP.

Estarão presentes no evento marcas como a Adega de Favaios, Agri-Roncão, Barão de Vilar, Borges Porto, Cálem, Churchill's, Croft, Taylor’s, Fonseca, Dona Otília, Gold Drink Family Estates, Offley, Poças, Porto Cruz, Porto Reccua, Quinta da Pacheca, Quinta das Lamelas, Quinta do Infantado, Quinta do Portal, Quinta do Tedo, Ramos Pinto, Rozès, Symington Family Estates, Van Zellers & Co, Vieira de Sousa e Wine & Soul.

As celebrações do Port Wine Day começaram no dia 10 de setembro, data em que o Marquês de Pombal criou a mais antiga região demarcada e regulamentada do mundo, com a entrega de prémios "Douro+Sustentável", nas áreas da Enologia, Viticultura, Enoturismo e Revelação. Provas harmonizadas com criações de chefs, a “Porto Colours Cocktail Party” e uma masterclass com prova comentada de vinhos do Porto da década de 80, a decorrer em Lamego, completam as ações previstas para assinalar a data.