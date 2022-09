O Fashion Art Food & Wine Festival tem início a 29 de setembro no Sofitel Lisbon Liberdade e promete um mês de festa que harmoniza propostas gastronómicas e vinhos. A iniciativa decorre em simultâneo em todos os hotéis Sofitel pelo mundo, até 26 de outubro, reservando para a capital portuguesa uma imersão pelo mundo da moda e da arte nas suas várias formas.

Dia 29 de setembro, a Pop up ALL traduz-se numa noite animada pelo DJ Jeff Lennon, que trará um pouco do espírito francês através do Live The French, acompanhado pelos petiscos do chef executivo do restaurante Matiz Lisbon, Daniel Schlaipfer, e por um cocktail muito especial.

O ponto alto do Fashion Art Food Wine Festival decorre a 15 de outubro, com o “Les Dîners”, um jantar a quatro mãos entre Daniel Schlaipfer e Diogo Rocha, chef executivo do restaurante Adega em San José, na Califórnia. Adega foi o primeiro restaurante da cidade de San José a ser reconhecido pelo Guia Michelin com uma estrela, sendo também o único restaurante português nos EUA com esta distinção.

Composto por seis momentos, “Les Dîners” alia um menu exclusivo orquestrado pelos dois chefs, harmonizado com uma seleção de champanhe e vinhos apresentada por expert sommeliers. A noite vai ser animada pelo trio Teresa Macedo, DJ Jade Alvim e a participação especial de Frank Bechemilh.

O jantar “Les Dîners” está marcado para as 19h30 no Matiz Lisboa Restaurant & Bar e tem um preço de 150 euros por pessoa (bebidas incluídas).

Também a 15 de outubro inaugura-se a exposição “When Fashion becomes Art”, prêt-a-porter, por Stephane Koerwyn, que alia a moda a esculturas metálicas e sobreposições de pintura, patente no lounge do Sofitel Lisbon Liberdade. O cocktail Vernissage da Exposição decorre a 20 de outubro, num evento exclusivo para convidados.

Para finalizar o programa do Fashion Art Food & Wine Festival, a 26 de outubro, vai acontecer o “Portugal Wine Tasting & Perfums”, pela perfumista Cláudia Camacho. Este workshop junta os aromas da perfumaria às notas do vinho, numa jornada surpreendente por estes dois mundos.

Os fins de tarde e as noites de todo o mês de outubro serão brindados com os shows de bartender no Matiz Lisboa Bar, que irá preparar os seus cocktails, sem segredos, em frente aos clientes mais atentos.