Nesta fase, a Vila Galé disponibiliza cabazes de pequeno-almoço por 2,99 euros, entre outros, nos hotéis Vila Galé Porto Ribeira (Porto), Vila Galé Ópera (Lisboa), Vila Galé Lagos, Vila Galé Cerro Alagoa (Albufeira), Vila Galé Marina (Vilamoura). “As ‘magic boxes’ incluem duas peças de padaria, uma porção de mini salsicha e três minipeças de pastelaria. E podem ser recolhidas todos os dias nos hotéis entre as 11h00 e as 12h30”, informa o grupo hoteleiro.

A “magic box” de brunch é outra das opções. Está disponível aos domingos e pode ser levantada no Vila Galé Porto Ribeira (Porto) ou no Vila Galé Ópera (Lisboa). “Custa 3,99 euros, oferecendo dois mini salgados e uma porção de arroz de pato ou de bacalhau com natas”.

Nas unidades do Algarve – Vila Galé Lagos, Vila Galé Náutico (Armação de Pêra) e Vila Galé Cerro Alagoa (Albufeira) – “é ainda possível encomendar almoço e jantar por 4,99 euros. Estas ‘magic boxes’ contêm duas peças de padaria, uma sopa ou uma salada, um prato do dia e uma sobremesa”.

Para comprar as ‘magic boxes’, basta fazer o download grátis da app da Too Good to Go, através da qual se processa também o pagamento. O levantamento é feito no ponto de recolha selecionado pelo utilizador.

“Estamos empenhados em diminuir a nossa pegada e por isso procuramos controlar a produção de modo a garantir apenas as quantidades necessárias para cada refeição. Também damos preferência a fornecedores locais e aos produtos da época. E temos vindo a reduzir a oferta de proteína animal nos nossos restaurantes, aumentando as propostas vegetarianas e veganas”, explica o administrador da Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida.

“Parcerias como esta mostram a verdadeira transversalidade, não apenas do problema do desperdício alimentar, mas principalmente da eficácia e viabilidade da nossa solução, para um leque diversificado de operações, que vão da hotelaria às marcas de distribuição alimentar", salienta o Country Manager da Too Good To Go, Nuno Plácido.