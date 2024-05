Chama-se Lisbon Bica e é um dos novos sabores de café de edição limitada lançados pela Nespresso.

Esta novidade, que chegou ao mercado em abril, faz parte da gama World Explorations onde os fãs da marca podem descobrir aromas oriundos de outros países no conforto da sua casa.

O ponto de partida para a criação deste sabor em concreto foi a tradição de beber a famosa bica, que está muito enraizada na cultura dos portugueses, e que a marca pretende levar além-fronteiras.

Todos aqueles que provarem esta novidade vão poder descobrir um café com "um perfil aromático intenso, com notas a especiarias e frutos secos, com um toque final a amêndoa torrada", explica a marca em comunicado.

Como não poderia deixar de ser, para esta edição especial as cápsulas foram revestidas com o padrão daquele que é um dos símbolos do país e pode ser encontrado nas ruas da cidade: o azulejo azul e branco.

“Quisemos representar a complexidade dos sabores do café através da cornucópia, que tem as cores e o traço do azulejo típico de Lisboa, tudo isto enquanto nos inspirámos em três grandes áreas da cultura portuguesa: o fado, a poesia e as artes visuais, como a pintura”, acrescentou Andreia Vaz, Diretora de Marketing da Nespresso.

O novo Lisbon Bica está à venda em todas as boutiques Nespresso. Para mais informações, clique aqui.