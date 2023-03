O Enóphilo Wine Fest 2023 Lisboa aposta na diferenciação com a presença de mais de 40 produtores, com história para contar e vinhos para dar a provar. A 22 de abril, o Lisbon Marriott Hotel reúne das 15h00 às 22h00 produtores de vinho de talha, numa mostra desta tradição ancestral recentemente recuperada no Alentejo, e produtores de vinho da região do Algarve, um dos mais emergentes territórios vitivinícolas do país a dar a conhecer quanto vale no universo dos vinhos.

O Brut Experience (15h30-16h30) brinda aos seus cinco anos em prova especial. Em cada copo, cabem os espumantes mais bem classificados nas edições de 2018 a 2022 do Concurso Internacional de Espumantes Brut Experience, conduzido pela sua dupla de fundadores José Miguel Dentinho e Luís Gradíssimo.

No segundo momento especial é de levantar novamente os copos ao alto, desta vez, para brindar com Negra Mole (17h00-18h00). A casta é sinónimo da identidade algarvia no que diz respeito aos vinhos. Por isso, nada melhor do que a própria Comissão Vitinícola do Algarve para apresentar referências vínicas, em que esta variedade de uva é a expressão máxima da região vitivinícola situada mais a sul do país.

Como se diria em bom inglês, e muito bem, “the last but not the least”, é chegada a altura de apagar as velas a António Saramago. O decano da vitivinicultura e enologia da Região Vitivinícola da Península de Setúbal completou, em outubro de 2022, 60 anos de carreira. A festa faz-se a partir de uma prova especial (18h30-19h30) conduzida pelo próprio, com vinhos representativos do trabalho elaborado ao longo destas seis décadas.

Os bilhetes têm o valor de 15 euros, em pré-venda (até 21 de abril), e 20 euros no próprio dia, e incluem o empréstimo do copo para a prova. As provas especiais são a 10 euros em pré-venda (até 21 de abril) e a 15 euros no próprio dia. O bilhete das provas especiais não inclui a entrada na feira. A compra dos bilhetes é efetuada através da Ticketline.

Ainda sobre o Enóphilo Wine Fest, este ano de 2023, o evento ruma a 27 de maio, ao Vila Galé Collection, em Braga; a 17 de junho, ao Vila Galé, em Coimbra, e a 18 de novembro, ao Crowne Plaza, no Porto.