A festa que celebra com os consumidores os melhores vinhos do ano está a chegar. Uma vez mais a Paixão Pelo Vinho Awards Wine Party junta produtores premiados, provas, enólogos, petiscos e música, tudo num só sítio: o Hotel Vila Galé Ópera, junto às Docas, em Lisboa, a 25 de março, sábado, das 17h00 às 22h00.

O mote da festa é premiar e celebrar os vinhos portugueses. Para além de cerca de 200 vinhos de quase todas as regiões do país e um programa de provas comentadas (de acesso gratuito), há ainda gins e outras surpresas, uma saborosa carta de petiscos e a música do DJ André Vieira. Tudo isto para desfrutar no espaço interior do Vila Galé Ópera ou no terraço voltado para o rio Tejo, apreciando o pôr do sol.

“Em tempos difíceis os produtores de vinhos não baixaram os braços, pelo contrário, aplicaram ainda mais recursos, investiram em matérias-primas de excelência, na sustentabilidade, nas pessoas e no futuro. O setor do vinho é um exemplo, cresce a nível nacional e internacional, conquistando o mundo. E um feito assim tem de ser celebrado”. Salienta Maria Helena Duarte, diretora da revista “Paixão Pelo Vinho”, organizadora do evento, acrescentando que: “a proximidade com os consumidores é fundamental, pois são a razão de tudo!”

Os bilhetes estarão disponíveis em breve nas lojas Fnac, Worten, El Corte Inglés e outras, bem como online através da Ticketline. A pré-venda vai contemplar um desconto de 4 euros por bilhete single e 7 euros por bilhete duplo.