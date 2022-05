Em maio, regressa o Évora Wine com dezenas de produtores e centenas de vinhos

Com 200 vinhos em prova, a presença de 40 produtores, o Évora Wine estima receber, ao longo de três dias, mais de sete mil visitantes na Praça do Giraldo. Depois de dois anos sem se realizar por força da pandemia, o evento regressa com uma programação cheia de novidades, espelhando a diversidade de toda a região, do baixo ao alto Alentejo.

O Évora Wine tem entrada livre e o copo com suporte (bolsa) tem o custo de 9 euros.

Com um programa preenchido de 26 a 28 de maio, referira-se, no dia de abertura, a iniciativa Andanças do Vinho e do Petisco, uma iniciativa que convida a um percurso pela cidade de Évora, com a visita a quatro restaurantes e a prova de vinhos da região, harmonizados com petiscos tipicamente alentejanos. O encontro dá-se às 17h00 no Restaurante D´Iberico (R. do Raimundo, Évora).

No mesmo dia 26, decorrerá o jantar Celebrar o Alentejo (20h00, Quinta Nova do Degebe – Galhetas) numa homenagem aos rostos que, pela sua ação e dedicação, projetam a região. Pela primeira vez, o Évora Wine vai atribuir os prémios “Por todo o Alentejo” a três personalidades que se destacaram no setor do Vinho, no Turismo e na Cultura Alentejana. No mesmo evento, a Confraria dos Enófilos do Alentejo vai entregar os prémios de Melhores Vinhos do Alentejo, e a cerimónia vai ser acompanhada pela atuação de Carla Saramago e André Domingos, ao piano.

A 27 de maio, a sessão de abertura do Évora Wine, está agendada para as 16h30 na Rota dos Vinhos do Alentejo. A iniciativa vai contar com uma palestra sobre sustentabilidade, uma vez que o Alentejo foi a primeira região vitivinícola nacional a lançar, em 2015, um programa de sustentabilidade e a única a atribuir o único selo de produção sustentável do país, já em 2020. A conferência estará a cargo de Francisco Mateus, presidente da CVRA.

Segue-se a apresentação do livro “Tabernas do Alentejo – Arte & Ciência”, um projeto da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora.

Entretanto, a abertura do evento na Praça do Giraldo está agendada para as 18h00 de 27 de maio. No primeiro dia da iniciativa, a Escola de Hotelaria e Turismo de Portalegre presenteia os visitantes, com uma sessão de showcooking, que se realiza pelas 19h30.

Mais tarde, haverá tempo para cantares alentejanos com os Almocreves e para a atuação de Jazz com Rodrigo Lima.

A 7.ª edição do maior evento de vinho do Alentejo tem como parceiros o Turismo do Alentejo, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), a Confraria dos Enófilos do Alentejo e a Câmara Municipal de Évora.