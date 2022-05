Depois de Zurique, Suíça, o movimento “Soil to Soul” chega a Portugal com o evento “Soil to Soul Alandroal - Somos o que comemos”. Promovido pela Câmara Municipal do Alandroal e pela equipa do projeto “Soil to Soul” de Zurique, o conceito será apresentado em formato de um festival de acesso gratuito, que terá lugar no Castelo de Alandroal, no Alentejo, e tem como objetivo promover a importância da regeneração dos solos para uma alimentação saudável como base para um futuro sustentável.

O programa deste festival, que viajou da Suíça até ao Alandroal com o intuito de promover práticas sustentáveis e sensibilizar a comunidade para a conservação de recursos naturais, sociais e culturais, está recheado de arte, cultura, gastronomia, e momentos musicais, com dois concertos, a cargo da banda portuense Best Youth, e do músico português de pop analógica, Benjamim, além dos DJs Pedro Ramos (Rádio Futura) e RAI (Incógnito, Lisboa), que irão animar o ambiente neste evento de convívio e partilha.

Com o mote “Somos o que comemos”, o evento contará com a presença de vários chefs nacionais, com a coordenação de José Júlio Vintem e Paulo Amado. Às chefs Marlene Vieira, Lídia Brás e Jóssara Martins juntam-se João Sá, Vitor Adão e Mateus Freire. Sob o mote da portabilidade da cozinha portuguesa veremos propostas confecionadas com os mais frescos produtos locais de diversos produtores que irão marcar presença neste encontro de sabores genuínos e conscientes.

O festival contará também com artesãos da região, e com vários oradores: Mafalda Sena, Cláudia Viegas, Alfredo Sendim (Freixo do Meio), Francisco Alves (Porcus Natura), Fernando Moital (Além Risco), João Valente (Monte Silveira Bio), David de Brito (Terramay), António Cordeiro (Quantic 9) e Tiago Pereira. Com a curadoria e moderação de Paulo Amado, em cima da mesa estará a discussão de temas relevantes, alertando e sensibilizando para este movimento, para este modo de vida alternativo e tão necessário.

Absoluto (puro alentejano de bolota), Cogumelos do Alentejo (cogumelos biológicos), Craft Heritage (cerveja e bebidas espirituosas) Freixo do Meio, Herdade do Esporão (vinhos e azeites biológicos), Herdade do Outeiros Altos (1º vinho DOC Alentejano), Mestre João (peixe do rio) Paisagindo Bio, Talho das Manas (carnes e preparados), e Terramay (carne, vegetais, ovos e lacticínios), entre outros, fazem parte do leque de produtores que estará presente no mercado do Castelo de Alandroal, local onde decorrerá o festival “Soil to Soul Alandroal - Somos o que comemos”.