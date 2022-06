A 7 de julho celebra-se o Dia Mundial do Chocolate e este é o dia ideal para comermos o chocolate que nos apetecer sem ter peso na consciência. A Pedaços de Cacau, sendo uma marca com uma paixão muito especial por este ingrediente, não podia ficar indiferente e como tal, para comemorar esta data, vai lançar cinco drageias de chocolate que vão trazer uma explosão de sabores inesquecível.

Seja em tabletes, bombons, bolachas ou em drageias, o Dia Mundial do Chocolate é a desculpa ideal para satisfazermos todos os nossos desejos de chocolate. Café, Amendoim, Maracujá, Avelã e Coco foram os ingredientes escolhidos pela fundadora e artesã Raquel Lima para combinar com o sabor inconfundível do chocolate negro artesanal.

DRAGEIAS DE CAFÉ

Ao conjugarmos o chocolate negro e o café, encontramos um sabor único entre duas fontes de energia, que ajudam naqueles dias de trabalho mais longos. Nestas drageias os grãos de café são cobertos com chocolate negro e, para finalizar, levam com um toque de café em pó. Estes dois ingredientes juntos são a combinação perfeita tanto para os amantes de café como para todos aqueles que gostam de apreciar sabores fortes e intensos.

Preço: 7,90 €

DRAGEIAS DE AMENDOIM

Amendoim com mel e sal, só por si, já é maravilhoso, agora envolto em chocolate negro e com a finalização de chocolate branco pigmentado, vai deixar qualquer um com água na boca. Esta é a descrição das Drageias de Amendoim, um produto cheio de sabor e que é o snack ideal para nos acompanhar entre as refeições e não só.

Preço: 7,90 €

DRAGEIAS DE MARACUJÁ

A Drageia de Maracujá é ótima em qualquer altura do dia, porque combina a acidez do maracujá com o sabor único do chocolate negro numa só dentada. Este produto da Pedaços de Cacau é ideal para os fãs de maracujá ou para aqueles que gostam de saborear diferentes sensações no seu paladar ao mesmo tempo.

Preço: 7,90 €

DRAGEIAS DE CHOCOLATE CROCANTE

Para todos os apreciadores de chocolate, a Drageia de Chocolate Crocante é um snack artesanal leve, mas repleto de sabor, para nos deliciar em qualquer lugar. Enquanto o chocolate negro se desfaz na boca, a crocância oferece um toque sublime que é preciso provar para crer.

Preço: 6,90 €

DRAGEIAS DE AVELÃ E COCO

Avelã, coco e chocolate negro artesanal são os 3 ingredientes que, juntos, tornam este produto único e ótimo para saborear quando e onde nos apetecer. Estas Drageias de Avelã e Coco trazem leveza e frescura ao nosso dia.

Preço: 7,90 €

Para encomendar os produtos que a Pedaços de Cacau tem para oferecer, pode visitar o novo ateliê da Pedaços de Cacau, em Vila Nova de Gaia, ou a loja online www.pedacosdecacau.pt, que permite fazer encomendas para qualquer zona do País.