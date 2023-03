A pastelaria-boutique do Bairro Alto Hotel, situada no piso térreo, renovou a carta para incluir novas propostas: do clássico pão de deus aos populares dónutes. Virada para a agitação da cidade de Lisboa, a Pastelaria, aberta diariamente das 10h00 às 18h00, dedica-se a trabalhar sabores mais e menos tradicionais, adaptando-se aos gostos e vontades de quem com ela se cruza.

As propostas chegam diariamente às vitrines que piscam o olho a quem entra, vindo diretamente da rua, e são todas elas responsabilidade da chef pasteleira Maria Ramos. A fazer companhia ao Pastel de Nata que se come à colher (e que pode ser vendido numa caixa de seis unidades), surgem agora no cardápio novidades fresquinhas. A saber, o Rolo de Canela e Mel, o Dónute de Chocolate Negro e Flor de Sal, o Dónute de Iogurte e Pistáchio e o Pão de Deus.

créditos: Francisco Nogueira

Os doces que não são assim tão doces, considerando as doses equilibradas de açúcar aplicadas a todas as receitas, podem ser consumidos no espaço que abraça uma estética marcadamente vintage, seja ao balcão de mármore, num dos sete lugares sentados ou ainda na Mezzanine, onde o conforto é sempre garantido. As mesmas referências são também passíveis de serem levadas para fora, não estivesse a Pastelaria localizada no coração histórico da capital.

No que toca ao café, este é de especialidade, através de um lote criado exclusivamente para o Bairro Alto Hotel, com a assinatura The Royal Rawness. E o café assume muitas formas: do habitual Expresso ao internacional Americano Latte, sem esquecer o Caramel Macchiato. Na carta há ainda lugar para as bebidas quentes, com chás e infusões, mas também para as frias (Mazagran tónico, Limonada com gengibre e pepino, e sumos naturais feitos no dia).