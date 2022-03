“Os dois principais impactos na SCC passam pelo reflexo do aumento no gás natural e da eletricidade, bem como do combustível utilizado nos transportes”, afirmou a mesma fonte, quando questionada sobre o impacto da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que tem impulsionado o aumento do preço dos cereais.

“Não prevemos, por ora, problemas de fornecimento de matérias-primas, nem dependemos de fornecimentos das zonas em conflito”, acrescentou a mesma fonte.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou mais de 800 mortos e 1.300 feridos entre a população civil, e provocou a fuga de cerca de 5,2 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,2 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.