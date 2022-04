Domingo é sinónimo de brunch. No NAU Palácio do Governador pode também celebrar o dia de Páscoa

O Domingo de Páscoa, este ano celebrado a 17 de abril, é dia de juntar a família à mesa. Para quem procura fazer algo diferente nesta quadra, apostando numa refeição mais descontraída, o Restaurante Ânfora, do hotel NAU Palácio do Governador, terá o seu tradicional Brunch de Páscoa.

As propostas trazidas pela equipa da Chef Vera Silva não deixam o seu crédito por mãos alheias e propõem muitas opções. Desde o tradicional sumo de laranja, passando pelos sumos detox, entre outras bebidas, iogurte natural com fruta, uma seleção de cereais (corn flakes, muesli ou granola), várias opções de pão e pastelaria, onde se destacam as panquecas com nozes e xarope de ácer ou pão sem glúten, manteigas e compotas, tábuas de queijos e enchidos, saladas e sopa, pratos quentes e sobremesas como bolo de cenoura e chocolate, bolachas da Páscoa, pudim Abade Priscos ou as incontornáveis amêndoas e folar de Páscoa.

créditos: Divulgação

Para este Brunch de Páscoa, o restaurante aconselha a reserva antecipada através dos contactos 212 467 800 ou do e-mail palaciodogovernador@nauhotels.com. A refeição será servida entre as 12h30 e as 16h00 e está disponível por 48€ por pessoa. Para crianças entre os 7 e 12 anos o preço da refeição é de 35€ e entre os 3 e os 6 anos é de 23€.