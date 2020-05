A ação foi organizada pela Câmara do Fundão, distrito de Castelo Branco, no âmbito da campanha de promoção da marca "Cereja do Fundão", e o lote único de dois quilos era constituído pelas "maiores cerejas", dado que cada fruto apresentava um tamanho muito acima do habitual, com um calibre médio de 34/36.

Com uma base de licitação de 100 euros, os lances de dez euros surgiram rapidamente entre o grupo de 20 participantes, nomeadamente empresários, representantes de outros municípios e figuras públicas, como o escritor Miguel Esteves Cardoso.

Cada um em sua casa e através de uma plataforma ‘online', os interessados foram aumentando o valor das ofertas, até ao lanço final de 560 euros.

João Magalhães, proprietário do "Intermarché do Fundão", foi quem arrematou o lote e revelou que irá partilhar as cerejas com os colaboradores que estão a preparar a reabertura da respetiva superfície comercial, que está a ser remodelada.

O empresário mostrou-se satisfeito por estar a contribuir para valorizar um produto da região e por ajudar os produtores locais, ao mesmo tempo que se juntou a uma causa social.