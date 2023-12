O bolo-rei da Confeitaria Nacional

É o clássico dos clássicos das confeitarias lisboetas, ou não estivéssemos a falar de uma casa que perfaz 194 anos. O bolo-rei da Confeitaria Nacional é um daqueles que vale muitas filas à porta, mas a fama parece dar proveito.

Sabia que a confeitaria foi pioneira, em 1875, na confeção de bolo-rei em Portugal, uma ideia trazida de França por Balthazar Castanheiro Jr.? E que desde então mantêm a receita secreta e inalterada? “O nosso bolo-rei está disponível em tamanhos desde os 750g até aos 3kg (por encomenda) ou pode pedi-lo à fatia para o apreciar nos nossos salões cheios de história”, podemos ler na página de Instagram da Confeitaria Nacional, localizada na Praça da Figueira.

As encomendas para o Natal de 2023 já estão abertas, anunciou a própria há umas semanas. Pode fazê-lo através do mail encomendas@confeitarianacional.com.

O bolo-rainha de avelã e gianduja do Tivoli Avenida da Liberdade

Nos últimos anos, o chef pasteleiro Heitor Pereira, do Tivoli Avenida da Liberdade, desenvolveu uma receita original pecaminosa: um bolo-rainha de caramelo salgado e pérolas de chocolate. Muda o ano, muda a receita. A proposta para esta quadra é um bolo-rainha de avelã e gianduja, que pode ser degustado à fatia, no lobby bar, acompanhado de duas bebidas desenvolvidas para a época. Por um lado, o Cocoa Wonderland, uma esfera de chocolate de leite recheada com chocolate em pó e marshmallows que se dissolvem em leite quente. Por outro, o novo cocktail natalício, o Gin Go Bells, à base de Gin, sumo de tomate, polpa de morango e sumo de lima.

No entanto, é possível levá-lo para casa, à venda na Cervejaria Liberdade. O bolo-rainha de avelã e gianduja tem um custo de 45€, mas pode comprar também o tronco de Natal de caramelo e chocolate (60€) ou optar pelo bolo-rei tradicional (40€).

Se estiver mais a sul, saiba que também há um doce de Natal disponível no Tivoli Marina de Vilamoura, mais precisamente no Glee Boutique Café. Um tronco de Natal especial (45€) ou mesmo cabazes de Natal a partir de 55€, compõem a oferta do grupo, onde também é possível degustar um chá festivo, entre os dias 19 de dezembro e 1 de janeiro.

O bolo-rei de fermentação natural da Gleba

“Orgulhosamente diferente: assim é o nosso bolo-rei, uma edição limitada e temporária, exclusiva para as festas e agora produzido diariamente”. É desta forma que a Gleba apresenta a sua proposta do bolo mais típico do Natal.

A diferença está no facto de ser feito a partir de massa de fermentação lenta, num total de 36 horas, que faz com que fique macio, leve e húmido. Este é também um bolo mais fácil de digerir. Da lista de ingredientes constam casca de laranja confitada, raspas de limão, passas, figos macerados em vinho do Porto e frutos secos. Cada bolo tem 850 gramas e um custo de 28,95€ a unidade.

A par deste bolo-rei, a Gleba tem ainda outras opções a pensar na época, nomeadamente o panettone, também de fermentação natural, na versão clássico (casca de laranja confitada e passas, 500 gramas, 18,95€) ou chocolate (avelãs torradas e pepitas de chocolate, 500 gramas, 19,95€). Há ainda o bauletto especial bolo-rei (400 gramas, 12,95€) ou a versão disponível em loja o ano inteiro de chocolate (400 gramas, 9,95€).

Recentemente, a Gleba lançou quatro granolas (clássica, coco, três chocolates e avelãs e cereja, pistácio e chocolate branco), que estão disponíveis em loja a partir de 5,45€ e que podem também ser um acompanhamento para as receitas de Natal ou para refeições mais ligeiras - se quiser fazer uma pausa nos doces natalícios.

O bolo-rainha com folhas de ouro do The Oitavos

Este ano, o chef pasteleiro Joaquim Sousa, do The Oitavos, desenvolveu uma receita de bolo-rainha, uma massa de bolo lêvedo adornado com folhas de ouro, pistáchios, figos e framboesas, que promete enriquecer a sua mesa de Natal (passo o trocadilho).

Fugindo ao tradicional, há a possibilidade de encomendar o tronco de frutos vermelhos, que combina frutos vermelhos e pistáchio com creme mascarpone, ou o tronco de chocolate e avelã, preparada com biscuit de avelã, praliné feuilletine, creme de baunilha e mousse de chocolate ao leite.

Estas iguarias estão disponíveis para venda, sob encomenda, até dia 22 de dezembro. Estas podem ser feitas através do site, para levantamento no Restaurante Verbasco do The Oitavos até dia 23, às 14h. Nesse dia também vai estar disponível a opção de entrega ao domicílio nos concelhos de Cascais, Oeiras e Lisboa, a 12€ por entrega.

O bolo escangalhado d’A Padaria Portuguesa

A Padaria Portuguesa já habituou os seus clientes a não se preocuparem com os doces de Natal dada a sua vasta oferta nesta área. Dos sonhos (pack de seis, 8,95€), às azevias (pack de seis, 8,95€), das rabanadas (2€ a unidades), às broas castelares (4€ a caixa), não esquecendo os clássicos bolo-rei (15,95€) e bolo-rainha (17,95€), se não tem mão para a cozinha, aqui encontra solução.

A grande novidade deste ano é o bolo escangalhado (17,95€), com doce de ovos, gila, passas e frutos secos, que pode ser uma escolha diferente para a mesa de Natal. Destaque ainda para a lata de música com duas variedades de bolachas: gengibre/canela e cacau (14,95€). Além de poder ser uma prenda original, esta lata tem ainda um objetivo solidário, em que 1€ do valor reverte para o combate ao desperdício alimentar.

Além das lojas na Grande Lisboa, A Padaria Portuguesa também já tem morada no Porto.

Os doces de Natal com menos açúcar da pastelaria-boutique do Bairro Alto Hotel

Foi em maio deste ano que tivemos a oportunidade de passar pela pastelaria-boutique do Bairro Alto Hotel e conhecer um pouco da filosofia de trabalho desta equipa, liderada pela chef de pastelaria Maria Ramos, com a supervisão do chef Bruno Rocha. Aqui, evitar o desperdício é o mote principal, assim como fazer pastelaria com produtos de qualidade e menos açúcar.

A pensar na época, a chef de pastelaria desenvolveu uma série de receitas típicas como sonhos de abóbora (2€ a unidade), azevias de castanha (2€ a unidades), mini pão de ló (3€) e bolo rainha familiar (31€).

Estes doces podem ser consumidos em loja ou encomendados com 48 horas de antecedência até 6 de janeiro. Quando passar pela loja, não deixe de provar um dos cafés de especialidade, como contámos aqui.

Encomendas através de telefone (+351 213 408 262) ou mail (bahr@bairroaltohotel.com).

Os panettones do Rocco

Não é uma tradição portuguesa, mas o panettone tem vindo, aos poucos, a ganhar protagonismo nas mesas de Natal. A pensar nisso, o Rocco preparou duas opções de panettone, uma mais tradicional, que segue a receita de Natal de lievito madre (uma espécie de massa-mãe), com sultanas, aromatização de baunilha de Madagáscar e citrinos Sicilianos, e uma cobertura crocante de amêndoa e avelã, e a de chocolate, com pedaços de chocolate negro 70%.

Disponíveis em duas versões (500 gramas, 38€ e 1kg, 65€), estas não são, no entanto, as únicas opções no Rocco. Surpreenda os amigos e familiares com uma caixa de bombons em formato de pedra-preciosa, de açafrão, amarena e porto ruby, bourbon e manteiga noisette, praliné de amêndoa e maçã ou negroni Rocco e gianduja de avelã e café. Também disponíveis em dois formatos: 175 gramas (26€) e 390 gramas (38€).