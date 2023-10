Gosta de contar uma boa anedota? Temos 12 piadas secas que são um best of

Cinco livros e milhares de piadas depois, os autores da série Piadas Secas, Pedro Pinto, Gonçalo Castro e João Ramalhinho, regressam aos escaparates com um novo título. Desta feita, Piadas Secas (edição Manuscrito), apresenta um best of, “com graçolas hilariantes que prometem fazer rir o mais aborrecido e maldisposto dos leitores”, dizem-nos os autores. Acrescenta o trio de “engraçadinhos” (assim se apelidam) que, “afinal rir é sempre bom remédio, a não ser que tenhas os dentes estragados”.

Em jeito de apresentação à obra, Pedro, Gonçalo e João sintetizam-nos o que são piadas secas? “Basicamente, são pedacinhos do deserto que nos secam a garganta, desidratam a alma e nos deixam sedentos de água, abrindo, por vezes, uma ferida que não Saara. À semelhança do Titanic, as piadas secas servem para quebrar o gelo e afundar preconceitos, e são, como diária um professor de natação, nada mais, nada menos do que uma espécie de humor aos pedaços para se ler enquanto o Diabo esfrega um olho”.

De Piadas Secas – Best Of publicamos 12 anedotas de rebolar a rir.

O que acontece quando metes um tomate no micro-ondas?

- Entalas o outro.

- Avó, viste as minhas pastilhas? Diziam “LSD” na caixa.

- Caga nas pastilhas, anda mas é ver o dragão que está na cozinha!

Porque é que a mulher do Einstein usa biquíni?

- Porque tem um bom físico.

“Se a sua sogra é uma joia, nós temos a caixinha”. Funerária Onofre

- Senhor doutor, acho que tenho dupla personalidade...

- Muito bem, sente-se aqui e vamos conversar os quatro.

Numa entrevista de emprego:

- Inglês?

- Excelente.

- Traduza a frase: “Gosto de ir ao ginásio para tonificar”.

- I like gin tonic.

- Querido, diz aí a password que queres no PC novo.

- “aminhapila”

- Não dá, é muito pequena.

Que nome se dá a uma mulher que sabe sempre onde está o marido?

- Viúva.

créditos: Manuscrito

A minha namorada deixou um bilhete na porta do frigorífico a dizer “Acabou tudo”.

Abri o frigorífico e estava cheio...vá-se lá perceber!

- Doutor, sinto que toda a gente me ignora...

- Próximo!

- Escolha uma carta...a que quiser, não mostre...

- Está bem...mas deixe-me dizer-lhe que você é o pior carteiro que já conheci!

Numa discussão de namorados:

- Estou farta que trates esta relação como se fosse um jogo!

- Aí é? Só por causa disso perdes 15 pontos e ficas uma vez sem jogar.