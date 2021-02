Não é um serviço de entrega ao domicílio de refeições de restaurantes. A Comfort Goods, sediada no Porto, reuniu parceiros entre restaurantes e mercearias para propor um serviço de entrega de produtos “com vida de prateleira”.

Significa isto que a empresa nascida em 2020, estabeleceu parceria com padarias, pastelarias, restaurantes e geladarias da Invicta, criou uma plataforma digital e, através desta, disponibiliza dezenas de referências alimentares.

O utilizador apenas tem de aceder ao site, escolher entre os diferentes pães, produtos de pastelaria, empanadas, francesinha, hambúrgueres (também na versão vegan), massas frescas, vinhos, adicionar ao carrinho e aguardar a entrega em casa.

Um dos pressupostos da Comfort Goods é o de que uma mesma encomenda pode incluir produtos de diferentes estabelecimentos. Por exemplo, a Massa fresca de tomate seco (3,50 euros), da Nonna Pasta Fresca, o Pão de fermentação lenta de trigo (6,00), da Townhouse Kitchen, um Kimchi (prato coreano/15,00 euros), da Manna, ou um Mix de empanadas de carne (22,00 euros), do El Argento. Prato congelado pronto a terminar no forno.

Entre as mercearias e restaurantes que disponibilizam os seus produtos/refeições através da Comfort Foods estão A Pimenteira, Cookie Club, Cultura que se Come, Glutenfreak Me, Nola Kitchen, Tia Tia, Vinhos Donnaires.

“As entregas estão disponíveis nos concelhos do Porto, Matosinhos, Maia e Gaia. As taxas de envio calculadas na finalização da compra”, informa a Comfort Goods.