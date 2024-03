“Desafios do Vinho 2024 - Changing Wine Sales and Marketing” é o mote da edição deste ano do simpósio online Wine2Help, iniciativa que reúne oradores de Portugal e do Brasil a decorrer em formato webinar para os participantes registados. A participação é gratuita. Em cada dia, as sessões começam a partir das 14h00 (Portugal) 11h00 (Brasil).

Ao longo dos cinco dias, a iniciativa vai contar com apresentações individuais e painéis em que serão discutidos vários temas relevantes na atualidade do setor, como a presença do vinho português no mundo, as ameaças e oportunidades do zero e low álcool, o desenvolvimento do setor vitivinícola brasileiro, o papel da biodiversidade e dos ecossistemas no futuro do setor, as estratégias digitais, a inteligência artificial ou o enoturismo como ligação entre Portugal e Brasil.

“No decorrer dos quatro anos de atividade da Academia Wine2Help, temos sentido cada vez mais a importância de colocar o setor a discutir temas relevantes para o marketing e vendas, e se pudermos com isso criar pontes, acrescentar valor, fazer pensar e unir o setor, melhor ainda. Este ano, queremos estreitar ainda mais a colaboração com o Brasil, numa perspetiva de que não é só um mercado muito importante para Portugal, mas de que podemos aprender, fazer negócios e crescer juntos”, diz Rodrigo Quina, responsável pelo Simpósio Wine2Help.

Rodrigo Quina. créditos: Divulgação

O simpósio contará com nomes do setor vitivinícola português e brasileiro, como Bernardo Gouvêa (Presidente do IVV), Frederico Falcão (Presidente da Viniportugal), Ari Gorenstein (CEO do Grupo Víssimo), Beatriz Machado (Diretora de Marketing e Turismo da Niepoort), Renato Neves (Grupo Camolese - Melhor Sommelier Brasileiro 2021), Sara Santos (Export Manager do Esporão), Rita Marta (Export Director da Martha’s Wine), António Pista (Export Manager da Lindeborg Wines), Nuno Gaspar (CEO da Natural Business Intelligence), Domingos Meirelles (Diretor Geral da Exponor Brasil), Eduardo Lira (Diretor de Marketing da Vinícola Thera), Andreia Milan (Produtora da Amitié Espumantes e Vinhos) e vários outros oradores.

O parceiro de responsabilidade social será a Academia do Johnson, organização sem fins lucrativos que ajuda cerca de 200 crianças nos bairros da Cova da Moura e do Zambujal, e que a Academia Wine2Help tem vindo a apoiar. “Os participantes podem fazer um donativo ou apoiar o trabalho da organização através do site”, sublinha Rodrigo Quina.

Além do simpósio, a Wine2Help promove habitualmente conversas com nomes ligados ao setor dos vinhos e outras iniciativas no seu canal de YouTube. Hoje, além de consultoria route-to-market e formação tailor made em vendas, a Wine2Help tem também uma Academia Digital com Cursos na área de Vendas e Enoturismo, com Rodrigo Quina e outros especialistas.