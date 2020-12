A edição integralmente digital da Gala Michelin para 2021 decorrerá a partir da Casa dos Correios, em Madrid, com arranque agendado para as 19h00 em Portugal, uma hora a mais no país vizinho.

O nosso país chega à cerimónia ibérica com 34 estrelas conquistadas (lista completa no final do artigo) no ano que agora finda, repartidas por sete restaurantes com duas estrelas (“uma cozinha excecional, vale a pena o desvio”) e uma vintena de estabelecimentos com uma estrela (“uma cozinha de grande fineza, compensa parar”).

Até ao presente, o nosso país não alcançou as tão ambicionadas três estrelas Michelin, (“uma cozinha única, justifica a viagem”), embora nos últimos anos se aponte o restaurante Belcanto (Lisboa) de José Avillez como um candidato à categoria máxima do galardão gaulês.

Recorde-se que este 2020 Portugal viu os restaurantes Henrique Leis (Almancil), L´and Vineyards (Montemor-o-Novo), Willie´s (Quarteira) perderem as suas estrelas. Já depois de lhe ser atribuída a estrela Michelin para 2020, o restaurante San Gabriel, no Algarve, fechou portas em novembro de 2019.

Numa altura em que o guia ibérico completa 110 anos, a organização da Michelin para Espanha e Portugal divulga na página daquela instituição uma série documental intitulada “Viagem até às estrelas”.

Refira-se que sobre o adiamento da cerimónia a 30 de novembro último, a mesma entidade sublinhou em comunicado dever-se à necessidade de “coincidir com a semana de lançamento no mercado da publicação [Guia Michelin], que foi atrasado devido ao impacto que o confinamento teve sobre o trabalho de campo dos inspetores”.

Sublinhe-se que a cerimónia ibérica de atribuição das estrelas Michelin contará com a participação de seis chefes de cozinha representativos do momento atual da gastronomia na capital espanhola.

A primeira gala de entrega das estrelas Michelin Portugal e Espanha data de 2010. Até este 2018, ano em que Lisboa acolheu a cerimónia, a iniciativa realizou-se sempre no país vizinho, mas concretamente em Madrid, Barcelona (Catalunha), Girona (Catalunha), Santiago de Compostela (Galiza), Marbella (Málaga), Tenerife (Canárias).