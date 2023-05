Sushi, carne ou peixe grelhado são algumas das hipóteses que qualquer residente ou visitante da Quinta do Lago tem à sua disposição dado a multiplicidade de restaurantes e bares que existem dentro deste resort junto à Ria Formosa. Com opções para almoços e jantares, desde 2011 que a sua oferta gastronómica cresceu a olhos vistos, passando de quatro a 14 restaurantes e bares.

“A grande oferta tem 10 anos porque foi na altura em que o resort começou a mudar”, explica Joana Serra, marketing manager, sobre as diferentes aberturas que foram proliferando ao longo dos 645 hectares da Quinta do Lago. Com tantos tipos de culinária e gastronomia, é possível surpreender o paladar com novos sabores praticamente todos os dias.

Apesar das suas diferenças, uma curiosidade prende-se com o facto de todos os restaurantes terem, em comum, o conceito “from farm to table” (da quinta para o prato) o que quer dizer que, atualmente, a Quinta do Lago cultiva diferentes hortícolas de forma a abastecer os diferentes espaços de restauração do resort.

Todos os legumes que enchem os pratos dos clientes vêm diretamente da Q Farm, uma pequena quinta onde é cultivada grande parte da sua matéria-prima e onde é possível encontrar ervas aromáticas, morangos selvagens, couves, batatas e não só. “Há certos tipos de produtos que os chefs procuram e que, por causa do preço ou porque não se encontra, nós tentamos fazer experiências aqui. É mediante a época [do ano] e a concepcão do menu”, adianta a marketing manager, explicando que tudo o resto é adquirido junto de produtores locais.

Umami: para os fãs de cozinha asiática

créditos: Rodrigo Bimering/ Quinta do Lago Resort

Com portas abertas desde maio de 2021, o Umami é a mais recente adição ao portefólio gastronómico do resort. O foco é a cozinha asiática, onde é possível provar combinados de sushi e sashimi e diferentes especialidades feitas na robatayaki, a famosa grelha japonesa. “A comida é uma fusão portuguesa com os produtos asiáticos, onde a maior parte é do Japão. No inverno vamos introduzir algumas sopas do Cambodja e do Vietname”, explica o assistente do espaço, Daniel.

Se não sabe por onde começar, nós damos uma ajuda. Pode optar pelo Pão de Leite & Miso, pão de leite, manteiga de miso e edamame picante, (7,5€) e passar um dos best-sellers da casa: o Tártaro de lírio da costa, feito com gel de Citrinos, pasta de sésamo negro tostado, ovas de peixe e hóstias de arroz (19€). O tataki (15€), que é feito com peixe fresco e cujas variedades vão alternando entre salmonete, robalo, peixe galo e sarrajão, vem com molho ponzu, katsuobuchi, alga kombu e citrinos é uma opção fria.

Se prefere algo quente pode optar pelo ebi & mel fermentado (16€), uma tempura de camarão com maionese de wasabi, mas que como é feita com a raiz deste alimento acaba por reduz o picante do prato. “Muita gente acha que é um prato oriundo do Japão mas a técnica de tempura foi inventada em Portugal com o prato dos peixinhos da horta”, revela Daniel. Para os vegetarianos há risotto com notas de laranja e dashi, com dengaku de beringela chinesa, sementes de abóbora tostadas e gomos de laranja (32€).

Para acompanhar pode optar por um gin, um uísque ou vodka japoneses. Mas se prefere algo menos forte, na carta de bebidas vai encontrar uma grande variedade de cocktails, clássicos e de assinatura, com um twist japonês. Destaque para os dois best-sellers da casa: o The Pornstar Martini, com vodka infusionada com chá caxemira, maracujá, manga e baunilha, (13€) e o Umami Glover, gin infusionado com chá “viagem ao oriente”, cordial de framboesa, espuma de limão, hibiscus e gengibre (14,5€).

Para além da comida, outra das valências deste espaço, inaugurado em 2020, é mesmo a vista para a Ria Formosa e que nas palavras de Joana Oliveira, também marketing manager do resort, “tem o melhor sunset da Quinta do Lago.”

Dano’s: para petiscar em qualquer hora do dia

Créditos: Quinta do Lago Resort

Assim que entrar no Dano’s, localizado no interior do complexo desportivo The Campus, vai sentir que está num verdadeiro pub. Luminoso e com toque industrial, a decoração do espaço ficou a cargo do designer de interiores Brian O’Sullivan que, através de diferentes objetos e fotografias, quis prestar homenagem a duas figuras muito importantes da Quinta do Lago: o mergulhador profissional Dano, pai do atual proprietário do resort Denis O’Brien, e o jogador de futebol irlandês Dano’s, um visitante habitual deste projeto de luxo.

Se for fã de desporto, o Dano’s vai ser o seu local de eleição e onde, possivelmente, passará muitas tardes e noites a assistir, em direto, a uma programação desportiva muito diversificada que inclui futebol, ténis, golfe, râguebi ou fórmula 1. “Em dias de futebol, daqueles jogos grandes, temos casa cheia”, refere Joana Serra, sobre o espaço que conta com diversos ecrãs.

Os hambúrgueres de assinatura - e de aspeto Instagramavel – são destaque do menu, podendo também enganar o estômago com diferentes petiscos a qualquer hora do dia. Lula crocante com azeite com alho & paprika fumada e aioli (16€), nachos com chili de novilho, guacamole, salsa de tomate, sour cream e jalapeños (14€) ou asinhas de frango com molho picante, aipo e dip de queijo azul (16€) são algumas das opções disponíveis. Para quem quer uma refeição mais saudável depois de uma sessão de treino, as bowls e as saladas são duas alternativas leves que vão ajudar a repor energia sem sair da linha. Se não lhe apetece nenhuma delas pode sempre perguntar qual é o prato do dia.

Se não gosta de terminar a refeição sem um docinho, não deve deixar de espreitar a carta de sobremesas onde o mais difícil vai ser escolher. O pudim de tâmaras e caramelo (9€), o cheesecake de baunilha com molho de frutos vermelhos (9€) e a tarte de maçã e canela (8,5€) são opções que não deve deixar de provar.

Bovino: para os amantes de carne

Créditos: VASCO CÉLIO / STILLS/ Quinta do Lago Resort

Se é amante de carne, o Bovino deve ser um local de paragem obrigatória, não só pela gastronomia, mas também pela sua localização. Este espaço foi construído naquele que é considerado o ponto mais alto da Quinta do Lago e faz paredes meias com a Casa Velha, que foi o ponto de partida para a construção do resort, e atualmente é um restaurante de fine dining. “Foi daqui que o André Jordan viu o potencial da zona”, explica Joana Oliveira sobre este espaço sofreu diversas remodelações até 2015.

Para abrir o apetite, nada melhor do que começar por um cocktail. As mezinhas que se vendiam nas antigas farmácias foram o ponto de partida para a criação deste menu onde os clientes são convidados a escolher a bebida que vai “curar” as suas maleitas. Entre aperitivos, gastronómicos e digestivos, cada um dos cocktails conta uma história através dos seus ingredientes. O Bloom (11€), com Seadlip 94 Spice, morango selvagem, framboesas e espuma de toranjar, destaca-se pela sua ação analgésia e cicatrizante, o Fox Highball (15€), com whisky Johnnie Walker Red Label, sidra Bandida do Pomar, toranja e erva-príncipe, combate os radicais livres e danos celulares, e o Drunk Wood (16€), com rum Abuelo 7, cordial de “pêra bêbeda”, stock & stuice de limão, ginja e bitter de chocolate, uma boa opção para quem tem problemas ósseos.

A carne grelhada é a grande estrela desta steakhouse onde não falta sabor, suculência e tenrura. Picanha (325gr, 34€), Acém (325gr, 36€), Lombo (250gr, 39€), Carré de Borrego (450gr, 36€) e Chateaubriand (600gr, 84€) são alguns dos cortes disponíveis no menu e podem ser servidos com batata gratinada (6€), arroz africano (5,5€) ou feijão verde com amêndoa (6€). Se não tiver barriga para uma sobremesa inteira, pode pedir a seleção para partilhar, onde vêm pequenas porções de doces como crème brûlée de lavanda (6,5€), tartelete de limão (8,5€) ou coulant de abóbora (8€).

Aos domingos, entre julho e agosto, o Bovino abre as suas portas para um evento muito especial: um brunch para toda a família, com tudo aquilo a que tem direito. Carne, peixe, sushi, marisco e ameijoas são algumas das iguarias que estão incluídas no menu. O preço é 70€ por pessoa e 35€ por criança, sem bebidas incluídas. Este momento conta ainda com animação para os mais novos, música ao vivo e um evento de live cooking.

Casa do Lago: para quem não dispensa peixe e marisco

créditos: Quinta do Lago Resort

Para quem é frequente habitual da Quinta do Lago, já deve saber que a Casa do Lago é o restaurante mais antigo do resort. A vista para o lago – que deu nome a este empreendimento e foi ampliado com o passar dos anos - é o cartão de visita deste espaço.

Ao abrir a carta vai encontrar uma grande diversidade de pratos com sabor a mar. Nos petiscos destacam-se clássicos como o camarão à la guilho, com malagueta, paprika fumada, alho, brandy e coentros (16€), a tempura de camarão tigre, com maionese de wasabi, molho sweet chilli e manga (12,5€), e as amêijoas à Bulhão Pato, com amêijoa aberta em vinho branco, alho e coentros (24€).

Se optar por peixe fresco (preço de mercado) pode escolher entre robalo, lula, dourada, pregado e linguado acabados de pescar e que são sempre servidos com tomate-cereja e manteiga de limão. No campo do marisco grelhado há opções como camarão jumbo, lavagante ou lagosta com molho de limão e piri-piri. Para acompanhar a refeição pode escolher entre mocktails, cocktails, sumos naturais, batidos ou vinho a copo. Se olhar para carta de vinhos e não reconhecer algumas das opções que aí constam não se espante. A Casa do Lago tem o cuidado de apostar em vinhos menos comerciais, que são recomendados para acompanhar cada prato.

Mas para além da gastronomia, a beleza natural envolvente é outro atrativo deste restaurante. Nos últimos anos, a Casa do Lago tem sido palco de inúmeros eventos e enlaces. “É o mais procurado para casamentos porque é um espaço super agradável que tem o apoio da praia. As noivas gostam imenso de fazer os casamentos na praia e depois a receção e o jantar na Casa do Lago”, refere Joana Oliveira sobre.

O SAPO Lifestyle esteve na Quinta do Lago a convite do resort.