Para muitas pessoas, a Quinta do Lago ainda continua a ser vista como um dos principais destinos de golf do Algarve. Esta foi a ideia inicial de André Jordan, o nome por detrás de projeto de luxo e apelidado como ‘o pai do turismo residencial em Portugal’.

Com um passado familiar ligado ao setor da construção e com o golfe a dar os primeiros passos no Algarve, o empresário polaco sentiu que tinha tudo o que precisava para criar algo inédito nesta zona do país: um resort de luxo, repleto de moradias, restaurantes e com uma forte aposta no golfe.

O espaço para concretizar este projeto de luxo viria a ser encontrado em 1972, durante uma visita de negócios a Portugal. “Foi levado à uma única casa florestal que havia aqui. O resto eram quintas e espaço florestal sem valor nenhum”, conta Joana Serra, marketing manager do resort, sobre a visita de Jordan à Casa Velha, que atualmente é um restaurante, e que foi ponto de partida para aquilo que, atualmente, é a Quinta do Lago. “Na altura achavam-no louco. Não havia nada aqui.”

Passados 50 anos, o resultado está à vista de todos: a Quinta do Lago é um exemplo de sucesso e conta com diversas distinções, entre elas, a de “Melhor resort de golf de luxo em Portugal” pelos Lux Awards.

Mas a verdade é que para quem lá entra, e tem oportunidade de explorar este resort localizado no Parque Natural da Ria Formosa, repleto de paisagens naturais e vista para o mar, rapidamente percebe que é muito mais do que um resort de golfe. Sem esquecer o luxo e a exclusividade que lhe são característicos, a Quinta do Lago também é um convite ao descanso, às férias e a todos aqueles que não prescindem de um estilo de vida ativo. Aqui não faltam atividades desenhadas a pensar em toda a família, onde os amantes de desporto têm um lugar especial.

The Campus: a outra grande estrela da Quinta do Lago

Apesar de ser conhecido pelos seus complexos de golfe, que todos os anos atraem golfistas de todo o mundo, nos últimos anos o resort sentiu a necessidade de se modernizar e expandir a sua oferta de forma a captar um público mais jovem.

Mais do que um destino de golfe, a Quinta do Lago tem procurado posicionar-se como um destino de bem-estar e lazer para as famílias que privilegiam um estilo de vida ativo. E, em 2017, apostou na construção do The Campus, um centro desportivo de alto desempenho, que veio alargar a oferta desportiva fazendo com que, a par dos seus três campos de golfe – o Norte, o Sul e o Laranjal -, fosse outro dos seus pontos atrativos.

“O The Campus é um produto que mudou muito a Quinta do Lago. Se antigamente começou por ser apenas um resort de golfe, depois com os restaurantes tornou-se um resort de famílias, e hoje em dia temos cada vez mais uma audiência mais jovem”, refere a marketing manager.

Este dispõe de vários campos de padel e ténis onde é possível ficar a bater bolas, entre amigos e família, durante o dia ou parte dele. Tendo em conta o crescimento exponencial destas duas modalidades nos últimos anos, uma das novidades deste ano são os campos indoor que vão permitir que os fãs destes desportos o possam fazer mesmo durante as épocas de maior calor.

O The Bike Shed é o ponto de encontro para todos aqueles que querem explorar o Algarve em grupo e sob duas rodas. Duas vezes por semana, o The Campus promove os social spins (17€), passeios de bicicleta dentro e fora do resort, onde os ciclistas percorrem os trilhos naturais da Ria Formosa, e os Tour de Bicicleta (entre os 90 e os 130€), que decorrem fora do espaço e que podem ultrapassar as quatro horas de duração.

Para os verdadeiros amantes de ciclismo e que aguentam outra pedalada, existem as Bike Adventures (a partir dos 465€ por pessoa), compostas por diferentes passeios, rotas e desafios que podem durar vários dias e têm sempre a costa algarvia como pano de fundo. “Juntamos a parte da cultura e da autenticidade do Algarve”, adiante Dora Serra sobre estes trajetos. Sejam percursos de cinco quilómetros, desafios de 100 ou passeios de vários dias, todos são realizados com a presença de um guia que acompanha os participantes durante todo o percurso.

Aqueles que preferirem explorar as redondezas em bicicleta e em família também o podem fazer. Caso não possuam equipamento, podem dirigir-se ao The Bike Shed onde irão encontrar tudo o que precisam para um passeio em segurança. (O aluguer de meio dia tem um custo de 30€, dia completo, 46€).

E desengane-se quem acha que a Quinta do Lago é um resort exclusivo apenas das elites. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter acesso às suas instalações desportivas premium e viver esta experiência de luxo. Os daily passes de visitante (49 euros) dão a oportunidade a todos os não-membros de virem passar um dia ao The Campus.

Se quer apostar no relaxamento, no Centro de Alta Performance, que abriu portas em 2018, poderá realizar diferentes tipo de massagens e tratamentos wellness, tendo ainda à sua disposição sauna, banho turco e banhos de água gelada e quente.

Ballet fit, yoga e pilates são algumas das modalidades disponíveis para quem pretende exercitar corpo e a mente em ambiente indoor, onde não faltam aulas de cycling, que faz muito sucesso faz entre hóspedes e visitantes.

E não se espante se, no caminho para o ginásio, se cruzar com algumas das estrelas do Paris St Germain ou do Benfica que, durante o mês de janeiro, treinam no pitch do resort. Este espaço – que tem as dimensões de um campo e meio de futebol – permite à Quinta do Lago ter um lugar privado onde grandes equipas nacionais e internacionais e de diferentes modalidades podem realizar os seus treinos de pré-época, num local com todas as mordomias a que estão habituados: ginásio e balneário privado.

Do râguebi ao triatlo, há mil e uma atividades para entreter os miúdos

Na Páscoa e no verão – época em que os mais novos estão de férias e precisam de se distrair diariamente - este relvado multiusos é reaproveitado e palco de diferentes atividades desenvolvidas a pensar nos mais novos, como é o caso dos Soccer Camps. “A Football Scapes traz para os miúdos estágios de futebol que trazem estrelas como o Rio Ferdinand. Na Páscoa tivemos râguebi, por exemplo, o Ryan Otrisco que era uma grande estrela irlandesa”, explica.

Mas a oferta infanto-juvenil não fica por aqui. Ténis, dança, futebol, râguebi ou golf são algumas das modalidades disponíveis para crianças a partir dos quatro anos e que vão variando todas as semanas.

Os mais novos também podem ter aulas, individuais ou em grupo, de triatlo e a possibilidade de por à prova o seu espírito competitivo ao participar em competições. “O triatlo tem vindo a crescer. Todos os anos fazemos um evento em outubro em que a parte da água é feita no lago e em águas abertas”, diz. Junto ao lago, a oferta de desportos aquáticos alarga-se, sendo possível fazer paddle ou andar de gaivota.

Mais uma estratégia implementada para atrair outro tipo de público passou pela realização de diversos eventos durante todo o ano para miúdos e graúdos. A pensar nas famílias, durante os meses de julho e agosto o resort aproveita o buraco um do Campo Sul para promover dois eventos muitos especiais ao ar livre. Um é o Picnics in The Park que, arranca a 12 de julho, e que todas as sextas-feiras se transforma num verdadeiro parque de piqueniques, repleto de merendas e mantas. “Temos música ao vivo, animação para crianças, montamos um slide e basicamente as pessoas vêm e desfrutam do espaço.”

A entrada tem um custo de 5€ por pessoa e acontece até o sol se pôr. Outro são as sessões de cinema ao ar livre onde é instalado um ecrã gigante no centro do campo e onde os hóspedes e visitantes podem assistir a grandes sucessos de bilheteira e que, por evento, atraem cerca de 600 pessoas.

O SAPO Lifestyle esteve na Quinta do Lago a convite do resort.