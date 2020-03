Uliana Timoreeva é uma pasteleira finlandesa que viu o seu negócio afetado devido à atual pandemia provocada pelo coronavírus. A pastelaria Rottosrouva, em Helsínquia, na Finlânia, deixou de receber clientes e viu diminuir o pedido de encomendas para fora

Juntamente com a sua pequena equipa, Timoreeva arregaçou as mangas e pôs, literalmente, as mãos na massa. Através de alívio cómico - necessário durante este período - e em consequência das correrias em busca de papel higiénico nos supermercados, esta pasteleira criou um bolo em forma deste objeto tão procurado. Veja as imagens na galeria abaixo.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 400 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 18.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 6.820 mortos em 69.176 casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 33 mortes e 2.362 infeções confirmadas. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.