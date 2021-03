Costa da Caparica tem agora a geladaria com as cores do arco-íris

O novo espaço com venda de gelados funciona em regime de take away, com um serviço independente do restaurante Dr. Bernard, voltado para o paredão e com oferta de opções saudáveis e naturais, muitas delas sem lactose e glúten free.

O conceito Ice Cream Disco Corner surge associado às cores do arco-íris que se acredita trazem energia curativa para o corpo e mente, mas também fornecem felicidade.

O espaço vai ter disponíveis dez variedades de sabores, que “vão alterando em função da sazonalidade dos ingredientes e produção artesanal”, refere a marca. A maioria serão sorvetes de fruta, sem lactose e sem glúten. O serviço de geladaria é complementado com doçaria, com opções de “Sweet Dreams are made of…”, onde se destacam os waffles que podem ser complementados com bolas de gelado Davvero, e ainda os salgados com uma variedade completa de empanadas argentinas.

créditos: Dr. Bernard

Para celebrar a abertura do novo espaço, o Ice Cream Disco Corner terá “Happy Hour de Gelados” com 20% de desconto nos fins de semana de 26 a 28 de março e de 1 a 5 de abril. O Ice Cream Disco Corner vai funcionar das 10h00 às 19h00, durante a semana, e das 09h00 às 13h00, aos fins de semana, de acordo com as restrições existentes.

O preço dos gelados começa nos 3,20 euros para dois sabores até aos 5,20 euros para o copo maior, com quatro sabores. A doçaria e salgados terão preços a partir dos 3,50 euros.

O Dr. Bernard foi inaugurado em 2018, por Gregory Bernard, que depois de viver nos Estados Unidos e em Inglaterra encontrou na Costa da Caparica os ingredientes que faltavam para viver uma vida plena. O conceito surge como uma filosofia de vida concretizada em quatro eixos essenciais: restauração, surf, ioga e bem-estar. O nome surge como uma homenagem ao pai de Gregory, o Dr. Bernard, médico de profissão.

No Dr. Bernard é possível encontrar o restaurante Dr. Bernard, o novo Palms, aberto em 2020, o Dr. Bernard Surf Center e o Dr. Bernard Wellness & Gym Center. Além disso, o grupo apresenta ainda serviços de Food & Beverage e pacotes Corporativos.