“O Retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde e “Coração, Cabeça e Estômago”, de Camilo Castelo Branco, estão entre as obras selecionadas para as cinco sessões diárias que compõem a iniciativa “Dois dedos de conversa sobre livros e vinho verde”.

As dez conversas (programa aqui), a 20 e 21 de março, na plataforma teams, vão contar com a moderação de Ana Colaço e serão exclusivas para participantes inscritos. Possibilidade para todos os interessados entabularem conversa com os escritores ou oradores convidados e o produtor do vinho em prova.

De acordo com a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV), organizadora do encontro “a inscrição tem um custo de 20,00 euros por sessão e inclui o envio para casa do participante de uma garrafa do vinho em prova e do livro em apresentação (despacho incluído para o continente e ilhas)”.

Entre as obras eleitas para discussão, assim como os vinhos que as acompanharão estão “Coração de Cão” de Mikhail Bulgakov, a par com o vinho Tojeira Premium Rosé 2020; “A incredulidade de Padre Brown”, de G. K. Chesterton, a harmonizar com o vinho Solar das Bouças; “Ao sabor da Bíblia”, do chefe de cozinha Luís Lavrador, em casamento com o vinho Quinta São Gião Alvarinho colheita 2019; “O retrato de Dorian Gray”, de Oscar Wilde, a emparelhar com o vinho Adega Ponte de Lima Loureiro Colheita Selecionada 2020

“Egipto, notas de viagem”, de Eça de Queiroz, e o vinho Quinta da Raza Avesso; “Coração, cabeça e estômago”, de Camilo Castelo Branco, e o vinho Quinta da Lixa Escolha 2020, estão entre as obras e néctares selecionados.