Durante o mês de setembro e outubro decorreram as três etapas regionais da 32ª edição do concurso Chefe Cozinheiro do Ano, que tiveram lugar no Porto, Lisboa e Portalegre. Momento para reunir em prova os 17 concorrentes apurados.

Mais recentemente, após as pontuações atribuídas pelo júri presidido pelo chefe de cozinha António Bóia, foram apurados os seis concorrentes com melhores classificações no conjunto das etapas regionais.

Vão assim disputar a final nacional André Cameirão (Azor Hotel Ponta Delgada, São Miguel), Hugo Rocha (Restaurante Real by Casa da Calçada, Porto), Rogério Barbosa (Hotel Prazer da Natureza Resort & Spa, Viana do Castelo), Hugo Alves (Restaurante Pedro Lemos, Porto), Carlos Torres (Elêbe restaurantes), Miguel Silva (Palácio do Bussaco, Aveiro).

Como suplentes estão Francisco Igrejas (Eneko Lisboa) e Ilídio Simões (Restaurante Sete).

A final nacional será um evento gratuito aberto ao público, onde poderá ser acompanhada a derradeira prova de cozinha do sexteto de concorrentes. A prova terá a duração de 5 horas e 20 minutos. Cada concorrente vai apresentar o seu menu completo composto por sopa, prato de bacalhau, prato tradicional de carne e sobremesa.

Durante o dia acontecerá também o “Fórum Pensar Cozinha”, cujo programa será divulgado em breve, anuncia a organização a Inter Magazine e as Edições do Gosto.