No ano em que se comemoram 50 anos de Liberdade, o tema do Congresso de Cozinha de 2024 recai sobre o tema “Comida e Liberdade”. Este será o mote da 20.ª edição do encontro para profissionais de cozinha, que decorre nos dias 29 e 30 de setembro, no Nirvana Studios, em Oeiras. De momento estão já confirmados cerca de 20 nomes do palco gastronómico nacional e internacional. Cabo Verde é o país convidado.

“Em ano de fazer rimar os 50 anos da revolução do 25 de abril com as 20 edições do Congresso de Cozinha, celebramos a liberdade. Para isso, convidámos um conjunto de cozinheiros e cozinheiras nacionais e internacionais à procura de olhar sempre para o modelo que usamos, de o ir atualizando, adaptando-o a esta sociedade em constante evolução. Nesse sentido, teremos um conjunto de ações que passam por sinalizar a alimentação e a ideia de comida e liberdade”, adianta Paulo Amado, fundador do evento.

O 20.º Congresso de Cozinha vai desafiar os convidados a partilhar as suas visões sobre cozinha, trabalho e vida, e a falar sobre o impacto que a democracia teve (e tem) na gastronomia e a sua manifestação dos valores de liberdade que Abril trouxe consigo. Demonstrações técnicas, apresentação de produtos e modelos de trabalho também vão ser partilhados neste evento, aberto ao público.

Entre os oradores já confirmados estão Christian F. Puglisi, do Puglisi X Cooking, em Copenhaga, Douglas McMaster, do Silo, em Londres (uma estrela verde Michelin), Vicky Sevilla, do Arrels Restaurant, em Valência (uma estrela Michelin), Alessandra Montagne, do Nosso Restaurant, em Paris, Lauréne Petit, do projeto Eco Table, Pepe Solla, do Casa Solla, em Pontevedra (uma estrela Michelin), João Ferraz, da Casa do Carbonara, no Brasil, Catarina Prista, do Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa, David Jesus, do Mapa, no L'AND Vineyards, em Montemor-o-Novo, António Belotti, do Restaurante Casa 887, em San Sebastian, Adolfo Henriques, da Queijaria Granja dos Moinhos, na Maçussa, Joana Félix, do Your Healthy Kitchen, em Lisboa, Julien Montbabut, do Le Monument, no Porto (uma estrela Michelin), Lara Espírito Santo, do SEM, em Lisboa, Ruben Trindade, da Casa do Gadanha, em Estremoz, Rafaela Louzada, do Gruta, no Porto, Hugo Guerra, Helt Araújo, do CHA, em Luanda, e Vladimir Veiga, Lab by Sergi Arola, em Sintra (uma estrela Michelin).

Esta edição conta também com duas novidades. A primeira são as masterclasses. A segunda é “a dinamização de três jantares pop-up com alguns dos convidados do Congresso, que se vão juntar a chefs de restaurantes em Lisboa”, adianta Paulo Amado. Um deles será no restaurante Plano, outro no restaurante SEM e o terceiro será um jantar temático de Cabo Verde, coordenado pelo Chefe cabo-verdiano Vladimir Veiga, num espaço a definir.

No segundo dia do evento, acontece a final da prova “O Melhor Pastel de Nata 2024”, criado em 2009 pelo gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes e presidente de júri. Na competição vão estar presentes os pastéis de nata de 12 estabelecimentos finalistas. Recorde-se que na edição passada, a Confeitaria Glória, na Amadora, foi a grande vencedora.

O Congresso de Cozinha, anteriormente conhecido como Congresso dos Cozinheiros, nasceu em 2005, através das Edições do Gosto.

Os bilhetes já estão disponíveis e incluem todas as degustações servidas durante os dois dias do evento.