O Pop-Up Chefs on Fire em Aveiro está inserido na programação do Festival dos Canais, nos dias 19, 20 e 21 de julho, para celebrar a cultura gastronómica, num ambiente mais intimista e que privilegia a ligação à cidade e aos seus produtos e produtores e onde a tradição não é esquecida.

O evento, no Parque D. Pedro, recebe, ao todo, nove chefs, três por dia, para cozinhar com fogo, fumo e lenha. As refeições são acompanhados por música ao vivo que contribui para aumentar ainda mais a energia desta experiência gastronómica

Os Pop-Ups de Chefs on Fire voltam a percorrer Portugal para dar a conhecer a riqueza do legado português na cozinha e contarão com dois turnos, almoço e jantar.

Os bilhetes para o Pop-Up de Aveiro têm um valor de 40€ por turno e podem ser adquiridos aqui.