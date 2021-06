Com o verão à porta geladaria Lavoratta refresca sabores dos menus e brunchs

A geladaria Lavoratta abriu as suas portas em abril deste ano e, desde então, tem-se focado na produção dos seus gelados artesanais. Com a chegada do verão, diversificam-se as propostas, nomeadamente com dois brunchs combos que não deixam o gelado de fora e que possibilitam, através de uma experiência integrada, saborear várias propostas da carta.

O “Combo Brunch 1” (14 euros) é composto por um sumo, um café/latte/cappuccino, um cesto de pão e croissant, uma panqueca com ovo e bacon/abacate/salmão fumado e ainda uma bola pequena de gelado Lavoratta. O “Combo Brunch 2” (16 euros), por sua vez, é composto por um sumo, um café/latte/cappuccino, um cesto de pão e croissant ou waffle folhado, uma panqueca com ovo e bacon/abacate/salmão fumado ou crepe salgado ou uma salada e ainda uma bola de gelado Lavoratta.

A Lavoratta abre todos os dias às 9h00, juntando às novidades de brunch novos “Menus de Pequeno-Almoço e o Br(eakfast)”, um menu especial disponível para hóspedes de alojamento local e que é servido numa cesta.

créditos: Lavoratta

O “Menu de Pequeno-Almoço 1” (5,75 euros) inclui um Sumo de Laranja ou Sumo Lavoratta, um Café ou Meia de Leite e um Pão/Torrada/Croissant com Manteiga/Fiambre/Queijo/Compota ou um Bolo do Dia.

Já o “Menu de Pequeno-Almoço 2” (7,50 euros) inclui um Sumo de Laranja ou Sumo Lavoratta, um Café ou Meia de Leite ou Cappuccino, um Pão/Torrada/Croissant com Manteiga/Fiambre/Queijo/Compota ou um Waffle Folhado e ainda um Bolo do Dia ou Cookie ou Parfait de Iogurte.

O “Menu Especial Br(eakfast)” (8,00 euros), contém um Parfait de Iogurte com Frutos Vermelhos e Granola, um Cesto de Pão e Croissant com Manteiga/Compota, um Bolo do Dia, uma Panqueca/Crepe Simple e uma Panqueca/Crepe com Topping.

Lavoratta Rua de Santa Catarina, nº 357, Porto Contactos: tel. 22 117 6549

No que respeita à Pastelaria o destaque vai para a Pavlova da Lavoratta que é uma autêntica cúpula estaladiça que depois de quebrada revela um recheio de morango delicioso. A criação pertence ao chefe João Pupo Lameiras, autor da carta da Lavoratta.

A Lavoratta está aberta todos os dias da semana, entre as 9h e as 22h30.